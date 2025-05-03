Консерватори Південної Кореї висунули свого кандидата у президенти

Консервативна партія Південної Кореї «Сила народу» висунула колишнього міністра праці Кім Мун Су своїм кандидатом на президентських виборах, які відбудуться 3 червня, передає The Guardian.

Кім змагатиметься із представником ліберальної Демократичної партії Лі Чже Меном, який, згідно з опитуваннями, має перевагу з великим відривом від усіх консервативних кандидатів.

73-річний Кім у студентські роки був активістом профспілкового руху, але згодом став затятим консерватором. Під час правління Юн Сок Йоля він обіймав посаду міністра праці. У разі перемоги Кім пообіцяв запровадити дружню політику до бізнесу та стимулювати інновації й науку.

«Я займу тверду позицію щодо Північної Кореї та просуватиму підтримку молодих працівників і вразливих верств населення», — сказав Кім у своїй промові. Він нагадав про свій досвід активіста демократичного руху, за що його ув’язнили та виключили зі школи.

Водночас Кім визнав, що консервативна партія має «почати з нуля», аби повернути довіру виборців після ситуацію з відстороненим президентом Юн Сок Йолем.

Попри загальне відставання консерваторів у рейтингах, їм вдалося частково скоротити розрив після грудневої кризи. Кім залишається одним із небагатьох у партії, хто вважає усунення Юна необґрунтованим.

Згідно з опитуванням Realmeter, опублікованим у понеділок, Лі Чже Мен отримує майже 50% підтримки, тоді як Кім — лише 13%.

2 травня колишній прем'єр-міністр Південної Кореї та виконувач обов'язків президента Хан Док Су оголосив, що балотуватиметься на посаду президента на дострокових виборах.