"Найпредметніша" розмова: Зеленський озвучив теми, про які говорив з Трампом в Італії

Президент України Володимир Зеленський оцінив коротку розмову з американським колегою Дональдом Трампом в Італії, під час прощання з Папою Римським Франциском, як найкращу з усіх, що були до цього. Під час спілкування з журналістами 2 травня він сказав, що вважає ті переговори "найпредметнішими".

На його думку, спрацював формат тет-а-тет: президенти говорили віч-на-віч, без команд. Йшлося про Угоду про корисні копалини, подальші санкції проти Росії і купівлю ППО.

"Я сказав, що вважаю, що наші команди підуть одне одному на зустріч для того, щоб бути дуже конструктивними, щоб дата підписання була зафіксована. Друга історія. Я порушив питання щодо санкційних кроків США. Не буду казати деталі, але те, що він мені сказав, звучить дуже сильно. Третє питання. Я вважаю, що фонд і сама угода щодо мінеральних ресурсів дає можливість нам захищати майбутні інвестиції США, і віру в те, що ми побудуємо правильні економічні інвестиції. Захищати, зокрема, протиповітряною обороною нашу землю, наших людей. І тому ми готові, щоб внеском у це були системи ППО. Я йому сказав про ту кількість – він мені сказав, що вони будуть над цим працювати, це не безкоштовні речі. І я хотів би мати можливість, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї. Санкції, системи ППО, «мінеральна угода» і припинення вогню. Ми погодилися обидва, що 30 днів – це правильний перший крок. І ми будемо рухатися саме в цьому напрямку", – розповів український президент.

Зустріч Зеленського і Трампа

26 квітня Трамп і Зеленський мали першу після сварки в Овальному кабінеті зустріч. Вона відбулася в Італії, куди обидва лідери приїхали на прощання з Папою Римським Франциском. Президенти мали 15-хвилинну двосторонню розмову. Анонсували ще одну зустріч після церемонії прощання, але вона не відбулася. Причиною в українському офісі назвали графіки.

Зеленський охарактеризував розмову з Трампом як хорошу. Так само висловився про неї і Дональд Трамп. Він сказав, що дуже розчарований нещодавніми російськими ракетними ударами.

Трамп додав, що найближчим часом буде очевидно, як розгортатимуться події. За його словами, Зеленський під час зустрічі хотів "зробити щось для його країни".