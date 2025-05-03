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Трамп хоче призначити ідеолога масових депортацій на місце Майка Волца

Відповідальний за внутрішню безпеку працюватиме і на благо зовнішньої.

Трамп хоче призначити ідеолога масових депортацій на місце Майка Волца
Стівен Міллер
Фото: EPA/UPG

Видання Axios стверджує, що в Білому домі визначилися з основним претендентом на посаду радника президента США з питань національної безпеки - ним став Стівен Міллер, відомий своєю активною підтримкою плану Дональда Трампа щодо масової депортації нелегальних мігрантів.

Міллер наразі обіймає посаду заступника голови апарату адміністрації президента та радника з питань внутрішньої безпеки. Підконтрольні йому відомства, за словами джерел у Білому домі, "працюють злагоджено, як годинник" - чого не можна сказати про раду національної безпеки. 

Міллер має ще одну перевагу - він перебуває у хороших робочих стосунках з державним секретарем Марко Рубіо, який після відставки Майка Волца тимчасово виконує його обов'язки. Чиновники Білого дому вважають їх "ідеальним поєднанням".

Проте є підстави вважати, що сам Міллер не захоче змінювати сферу діяльності: подейкують, він відмовиться від пропозиції Трампа перейти на іншу посаду, якщо це означатиме припинення роботи у напрямку депортації мігрантів.
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