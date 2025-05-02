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Reuters: генсекретар НАТО Рютте пропонує збільшити витрати на безпеку

Витрати на оборону пропонується підняти до 3,5% ВВП.

Reuters: генсекретар НАТО Рютте пропонує збільшити витрати на безпеку
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував членам Північноатлантичного альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП. Ще 1,5% слід виділити на ширші витрати, пов'язані з безпекою.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Таке рішення дозволить задовольнити вимогу президента США Дональда Трампа щодо цілі досягти витрат на оборону до 3,5% ВВП.

Це може дозволити президенту США оголосити про перемогу на саміті НАТО в Гаазі в червні, не зобов'язуючи європейські країни та Канаду до 5% військових витрат.

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Визначення того, що підпадатиме під ширшу категорію витрат, пов'язаних з обороною, ще має бути узгоджено. Це може включати витрати на модернізацію доріг і мостів для підтримки транспортування важкої військової техніки.

Речниця НАТО Еллісон Харт не підтвердила, що Рютте зробив цю пропозицію, але сказала, що Рютте “неодноразово заявляв, що збільшення витрат на оборону необхідне для досягнення цільових показників можливостей, які союзники незабаром узгодять, та для забезпечення справедливішого розподілу тягаря між союзниками”.

Наразі ціль витрат НАТО на оборону становить щонайменше 2% ВВП, цього показника досягли 22 з 32 членів. Водночас лідери НАТО вважають, що цієї мети більше недостатньо, оскільки вони вважають Росію набагато більшою загрозою після її вторгнення в Україну у 2022 році.
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