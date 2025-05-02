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Влада західноафриканської країни Того застерігає своїх жителів від вербування до російської армії

Напередодні владі Того стало відомо про випадки залучення тоголезців до військових операцій на боці РФ.

Влада західноафриканської країни Того застерігає своїх жителів від вербування до російської армії
Фото: з відкритих джерел

Влада західноафриканської країни Того закликає громадян не погоджуватися на так звані "стипендії" від російських організацій. 

Як ідеться у заяві Міністерства закордонних справ Того, владі стало відомо про випадки залучення тоголезців до військових операцій на боці РФ, пише Укрінформ.

"Тоголезька влада нещодавно була поінформована про випадки захоплення та утримання під вартою громадян Того, які брали участь у військових операціях на боці збройних сил Російської Федерації в рамках поточного конфлікту", — зазначається в документі.

Згідно із зібраною чиновниками інформацією, більшість затриманих тоголезців, зокрема молоді студенти, виїхали з Того за нібито стипендіями, запропонованими організаціями, які базуються в Росії.

"У зв'язку з цією тривожною ситуацією Міністерство закликає всіх громадян, особливо молодих людей, які бажають навчатися за кордоном, бути вкрай пильними. Воно закликає їх перевіряти достовірність пропозицій про надання стипендій перед тим, як брати на себе будь-які зобов'язання", — додають там, закликаючи звертатися до відповідних підрозділів Міністерства для отримання достовірної та безпечної інформації перед будь-яким від'їздом за кордон, зокрема до Росії.
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