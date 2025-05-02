Росія обстріляла Дніпропетровщину: відомо про чотирьох потерпілих

пожежа на Дніпропетровщині після російського обстрілу 2 травня

Окупанти уночі 2 травня атакували Нікопольський район дронами-камікадзе та артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, під обстріл потрапили Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Постраждали четверо людей, зокрема, дитина.

«Через сильний стрес медична допомога знадобилася цілій родині. Хлопчику, якому немає й трьох років, та його батькам. Ще одна потерпіла – 42-річна жінка з осколковим ураженням і акубаротравмою», — зазначив Лисак. Усі потерпілі перебувають на амбулаторному лікуванні.

Сталося також декілька пожеж, пошкоджені чотири приватні будинки, адмінбудівля, об’єкти інфраструктури та лінія електропередач.

Окремо росіяни вдарили керованими авіабомбами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. «Зруйнована будівля навчального закладу, що не експлуатувалася. Без жертв», — додав очільник ОВА.