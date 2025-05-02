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На спецрахунку НБУ для потреб оборони залишилося понад 1,2 млрд грн

Загальна сума внесків з початку повномасштабного вторгнення сягнула майже 66,3 млрд грн в еквіваленті.

На спецрахунку НБУ для потреб оборони залишилося понад 1,2 млрд грн
НБУ
Фото: Нацбанк/flickr.com

Станом на 1 травня 2025 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк України відкрив 24 лютого 2022 року для підтримки Сил оборони, становить понад 1,2 млрд грн. 

Про це йдеться на сайті НБУ.

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У квітні на рахунок надійшло понад 176,2 млн грн. Загальна сума внесків з початку повномасштабного вторгнення сягнула майже 66,3 млрд грн в еквіваленті.

«Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу)», — зазначили в НБУ.

Із-за кордону в іноземній валюті надійшло майже 45,2 млрд грн в еквіваленті. Загалом зі спецрахунку на потреби оборони перераховано майже 65,2 млрд грн, з них понад 1,1 млрд грн — у квітні 2025 року.
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