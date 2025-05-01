Минулого року чистий прибуток Групи Нафтогаз зріс на 64%

Попри всі виклики війни, Група Нафтогаз забезпечила стале проходження опалювального сезону, наростила обсяги видобутку природного газу та завершила рік із прибутком у майже 38 млрд грн. Так, чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз склав 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн або на 64%, передає пресслужба Групи.

Ці дані підтверджено міжнародним незалежним аудитором – компанією KPMG. Звітність опублікована на офіційному сайті Групи Нафтогаз.

При цьому валовий прибуток за 2024 рік зріс до 89,1 млрд грн в порівнянні із 48,5 млрд грн за 2023 рік.

Водночас операційний прибуток за 2024 рік становить 51,1 млрд грн, що майже на 13,3 млрд грн або на 32% більше аналогічного показника за попередній період.

"Всі ключові бізнес-напрямки Групи продемонстрували зростання. Це вимагає великих зусиль в мирний час, а під час війни – це робота на межі неможливого. Дякую кожному працівнику Групи Нафтогаз за цей результат. Дякую уряду за підтримку", – наголосив Роман Чумак, очільник Групи Нафтогаз.

НАК «Нафтогаз України»

Материнська компанія – НАК «Нафтогаз України» завершила рік із прибутком 23,9 млрд грн. За підсумками 2023 року було зафіксовано збиток в обсязі 0,8 млрд грн.

Видобуток газу

Найбільший внесок у прибуток забезпечило АТ «Укргазвидобування», яке збільшило фінансовий результат до 20,9 млрд грн – майже вдвічі більше порівняно з 2023 роком. Також компанія збільшила обсяги видобутку товарного газу – в 2024 році 13,9 млрд куб. м, в той час як в 2023 – 13,2 млрд куб. м газу. В 2024 році компанія ввела в експлуатацію 83 нові свердловини і досягла найбільшого за три останніх роки обсягу добового видобутку – 38,9 млн куб. м.

Видобуток і транспортування нафти та нафтопродуктів

АТ «Укртранснафта» завершила рік із прибутком 3,7 млрд грн, а ПАТ «Укрнафта» — другий рік поспіль закінчила з прибутком, в 2024 році він сягнув 16,4 млрд грн.

Постачання та продаж газу

Позитивну динаміку показали й компанії, що працюють у сфері постачання газу. Так, Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» вийшла на прибуток після збитку у 2 млрд грн у 2023-му. Рівень розрахунків зріс на 10% і склав 98%. ГК «Нафтогаз Трейдинг» скоротила збиток на понад 3 млрд грн порівняно з попереднім роком.

В цілому, вперше за значний час, операційний сегмент з продажу природного газу завершив 2024 рік із прибутком. Так, показник чистого операційного результату за 2024 рік за сегментом продажу природного газу становить 2,3 млрд грн. У 2023 році – збиток сягав 22,3 млрд грн.

Розподіл газу

Зростання продемонструвало і ТОВ «Газорозподільні мережі України». Обсяг розподілу газу сягнув 12,3 млрд куб м. У 2023 році це склало 3,8 млрд куб м. Значно зріс і рівень розрахунків – до 97% (зростання на 14%).

Зберігання газу

АТ «Укртрансгаз» за підсумками 2024 року також залишилося у плюсі з прибутком у 277 млн грн. Це важливий результат для компанії, враховуючи постійні атаки росіян на українські ПСГ у цей період, що суттєво вплинуло на готовність іноземних трейдерів зберігати газ в Україні.

Реалізація електричної та теплової енергії

Група Нафтогаз збільшила обсяги реалізації електроенергії на 24%, а теплової – на 4%. Розпочато проєкти розподіленої генерації: 16 газопоршневих установок Bergen Engines та 13 установок Caterpillar забезпечать 177 МВт додаткової генерації.

Податки

104,3 млрд грн сплачено Групою Нафтогаз до бюджету у 2024 році, що складає 7% всіх надходжень.