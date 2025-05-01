Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Трамп не згадав про війну в Україні в промові до 100 днів президентства
Трамп не згадав про війну в Україні в промові до 100 днів президентства
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
ГоловнаЕкономікаДержава

Минулого року чистий прибуток Групи Нафтогаз зріс на 64%

Ці дані підтвердив міжнародний незалежний аудитор – компанія KPMG.

Минулого року чистий прибуток Групи Нафтогаз зріс на 64%
Фото: пресслужба НАК

Попри всі виклики війни, Група Нафтогаз забезпечила стале проходження опалювального сезону, наростила обсяги видобутку природного газу та завершила рік із прибутком у майже 38 млрд грн. Так, чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз склав 38 млрд грн, що  перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн або на 64%, передає пресслужба Групи. 

Ці дані підтверджено міжнародним незалежним аудитором – компанією KPMG. Звітність опублікована на офіційному сайті Групи Нафтогаз.

При цьому валовий прибуток за 2024 рік зріс до 89,1 млрд грн в порівнянні із 48,5 млрд грн за 2023 рік. 

Водночас операційний прибуток за 2024 рік становить 51,1 млрд грн, що майже на 13,3 млрд грн або на 32% більше аналогічного показника за попередній період.

"Всі ключові бізнес-напрямки Групи продемонстрували зростання. Це вимагає великих зусиль в мирний час, а під час війни – це робота на межі неможливого. Дякую кожному працівнику Групи Нафтогаз за цей результат. Дякую уряду за підтримку", – наголосив Роман Чумак, очільник Групи Нафтогаз.

НАК «Нафтогаз України»

Материнська компанія – НАК «Нафтогаз України» завершила рік із прибутком 23,9 млрд грн. За підсумками 2023 року було зафіксовано збиток в обсязі 0,8 млрд грн.

Видобуток газу

Найбільший внесок у прибуток забезпечило АТ «Укргазвидобування», яке збільшило фінансовий результат до 20,9 млрд грн – майже вдвічі більше порівняно з 2023 роком. Також компанія збільшила обсяги видобутку товарного газу – в 2024 році 13,9 млрд куб. м, в той час як в 2023 – 13,2 млрд куб. м газу. В 2024 році компанія ввела в експлуатацію 83 нові свердловини і досягла найбільшого за три останніх роки обсягу добового видобутку – 38,9 млн куб. м.

Видобуток і транспортування нафти та нафтопродуктів

АТ «Укртранснафта» завершила рік із прибутком 3,7 млрд грн, а ПАТ «Укрнафта» — другий рік поспіль закінчила з прибутком, в 2024 році він сягнув 16,4 млрд грн.

Постачання та продаж газу

Позитивну динаміку показали й компанії, що працюють у сфері постачання газу. Так, Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» вийшла на прибуток після збитку у 2 млрд грн у 2023-му. Рівень розрахунків зріс на 10% і склав 98%.  ГК «Нафтогаз Трейдинг» скоротила збиток на понад 3 млрд грн порівняно з попереднім роком.

В цілому, вперше за значний час, операційний сегмент з продажу природного газу завершив 2024 рік із прибутком. Так, показник чистого операційного результату за 2024 рік за сегментом продажу природного газу становить 2,3 млрд грн. У 2023 році – збиток сягав 22,3 млрд грн.

Розподіл газу

Зростання продемонструвало і ТОВ «Газорозподільні мережі України». Обсяг розподілу газу сягнув 12,3 млрд куб м. У 2023 році це склало 3,8 млрд куб м. Значно зріс і рівень розрахунків – до 97% (зростання на 14%).

Зберігання газу

АТ «Укртрансгаз» за підсумками 2024 року також залишилося у плюсі з прибутком у 277 млн грн. Це важливий результат для компанії, враховуючи постійні атаки росіян на українські ПСГ у цей період, що суттєво вплинуло на готовність іноземних трейдерів зберігати газ в Україні.

Реалізація електричної та теплової енергії

Група Нафтогаз збільшила обсяги реалізації електроенергії на 24%, а теплової – на 4%. Розпочато проєкти розподіленої генерації: 16 газопоршневих установок Bergen Engines та 13 установок Caterpillar забезпечать 177 МВт додаткової генерації.

Податки

104,3 млрд грн сплачено Групою Нафтогаз до бюджету у 2024 році, що складає 7% всіх надходжень.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies