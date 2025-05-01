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Голова ДПС: за чотири місяці кількість ризикових підприємств вдалося зменшити на 12 000

Для таких підприємств розробили "дорожню карту": детальне пояснення, що потрібно зробити, аби вийти зі списку ризикових.

В Україні чотири місяці тому кількість підприємств, визнаних ризиковими, сягала 27 000, повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко. Під час публічного інтерв'ю в межах проєкту LB і EFI Group "Нова країна" він розповів, що розробив "дорожні карти" для ризикових підприємств.

Руслан Кравченко
Фото: Олександр Ратушняк
Руслан Кравченко

Якщо бізнес недоплатив податки або не приніс необхідні документи, це прописували в дорожній карті і одразу пояснювали, як це усунути. Таким чином за чотири місяці 12 000 підприємств вийшли з ризикових. 

"Я вважаю, що це результат. Але роботи багато. В цьому списку є підприємства, які за три роки мають обіг до 1000 гривень. Також це підприємства, які недоплатили податки. Також в цьому списку є ті підприємства, які ухиляються від сплати податків або вирішили організувати схематоз", – сказав він. 

Стосовно блокування податкових накладних глава ДПС сказав, що 2024 закінчили на позиції 0,76 %. Але кожному сьомому підприємцю блокували податкові накладні. Частково це пов'язано з системою, яка не бачить причинно-наслідковий зв'язок. Також це пов'язано з частими змінами в податковому законодавстві. 

Повний текст розмови з очільником ДПС читайте невдовзі на LB.
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