Міноборони дозволило закуповувати халяльні та кошерні сухпайки

ДОТ планує оголосити тендер на закупівлю додаткової партії сухпайків, до яких мають увійти і халяльні, і кошерні.

Міністерство оборони України затвердило оновлену технічну специфікацію на добовий польовий набір продуктів. Тепер, окрім звичайних, для військових можна закуповувати халяльні та кошерні сухпайки.

Про це повідомляє Міноборони.

Як зазначили у відомстві, це повинно покращити харчування військовослужбовців відповідно до їх релігійних потреб.

Халяльні сухпайки розроблені для військових, які дотримуються ісламських норм харчування. Кошерні сухпайки відповідають вимогам кашруту і призначені для військовослужбовців, які сповідують юдаїзм.

Сухпайки складаються з трьох раціонів (сніданку, обіду, вечері) та містять:

Галети з борошна пшеничного першого сорту

Сухарі з борошна пшеничного першого сорту або з борошна житнього оббивного

Готова до вживання перша страва (борщ з м’ясом або супи з м’ясом в асортименті)

Готова до вживання друга страва (каші з м’ясом або овочі з м’ясом в асортименті)

Кава розчинна

Чай

Цукор

Мед натуральний

Джем фруктовий (в асортименті)

Перець чорний мелений

Сіль

Ложка пластикова одноразова

Серветка паперова

Серветка гігієнічна волога.

Залежно від типу сухпайка (звичайний, халяльний чи кошерний) асортимент перших страв складається з борщу з м'ясом яловичини або супів з м'ясом свинини, курки, баранини або яловичини.

Відповідно і перелік других страв включає, зокрема, різноманітні каші зі свининою, яловичиною, бараниною, куркою тощо.

Ключові елементи специфікацій:

Продукти халяльних сухпайків повинні відповідати вимогам ісламських норм харчування (стандарт Халяль) та бути сертифікованими акредитованим органом, який має право на проведення сертифікації харчових продуктів в Україні або в арабо-мусульманських країнах.

Продукти кошерних сухпайків повинні відповідати вимогам кашруту. Важливе зауваження: усі харчові продукти, що входять до складу кошерного сухпайка, не повинні містити інгредієнтів чи добавок, заборонених для кошерного харчування.

Враховано також зручність використання та швидкість приготування продуктів на полі бою.

Усі продукти відповідають стандартам безпеки та якості, встановленим законодавством України.

Найближчим часом "Державний оператор тилу" планує оголосити тендер на закупівлю додаткової партії сухпайків, до яких мають увійти за новою технічною специфікацією вже і халяльні, і кошерні.