Міноборони роз’яснило, з яких категорій медиків знімуть бронювання

Йдеться про обмежену кількість фахівців, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями.

Міністерство оборони звернулося із запитом до Міністерства охорони здоровʼя щодо розбронювання частини медиків.

Як пояснили у Міноборони, це стосується лише обмеженої кількості фахівців, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та наразі є критично необхідними для доукомплектування підрозділів Медичних сил ЗСУ, зокрема, Сухопутних військ.

Ідеться про посади:

санітарних інструкторів (медичних сестер і братів);

фельдшерів;

військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом “лікувальна справа (сімейний лікар)”, та деяких інших спеціальностей, яких планується залучити на військову службу за контрактом строком на 1 рік.

«Причина такого запиту — системна нестача медичних кадрів у медичних підрозділах. Після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2025 року №36, яка передбачає 100% бронювання медиків, виникла загроза забезпеченню медичною підтримкою військовослужбовців через нестачу кваліфікованого медичного персоналу», - пояснили у міністерстві.

Відомство наголосило, що рішення про розбронювання стосуватиметься лише дефіцитних спеціальностей і лише тих фахівців, яких МОЗ визначить спільно з обласними департаментами охорони здоров’я. «Ці працівники, згідно з чинним законодавством, зможуть підписати строковий контракт і обійняти посади у військових частинах, які сьогодні потребують підсилення», - додали в Міноборони.

Крім того, міністерство зазначило, що законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” визначено однорічний строк військової служби під час дії воєнного стану для громадян України, які здобули медичну освіту та які приймаються на військову службу за контрактом на посади за медичними напрямами діяльності.

Міністерство оборони наголосило: йдеться не про масове зняття броні, а лише про «адресну, зважену кадрову підтримку медичних підрозділів».