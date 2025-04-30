РФ атакувала Добропілля та Слов’янськ на Донеччині, постраждала людина

Ворог завдавав повторних ударів по рятувальниках під час ліквідації наслідків дронових атак.

Росія атакувала Добропілля та Слов’янськ у Донецькій області. Унаслідок обстрілів постраждала людина, пошкоджено десятки будинків.

Про це повідомляє ДСНС України.

РФ завдала ударів чотирма БпЛА по Добропіллю, там пошкоджені будівля шахти, кав’ярня, автобуси та автомобілі. Виникла пожежа. Постраждала 1 людина.

У Слов’янську внаслідок атаки російських безпілотників виникла масштабна пожежа на території приватного сектору. Зазнали руйнувань 12 приватних житлових будинків і 4 цивільні автомобілі.

Під час ліквідації пожеж, спричинених ворожими атаками, рятувальники були змушені неодноразово призупиняти роботи через повторні обстріли. Попри складні умови, надзвичайники приборкали всі загоряння.