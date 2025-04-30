На Донеччині викрили працівницю "Укрзалізниці", яка розповсюджувала фейки про "брудну бомбу" і "біолабораторії" в Україні

Їй повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України.

Правоохоронці викрили жінку, яка розповсюджувала російські фейки про "брудну бомбу" і "біологічні лабораторії" в Україні. Нею виявилася працівниця "Укрзалізниці" зі Слов'янська.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"Прихильницею антиукраїнського контенту в Інтернеті виявилась співробітниця філії АТ "Укрзалізниця" зі Слов’янська. У липні 2022 року громадянка поширювала на своїй сторінці у забороненій соцмережі "Однокласники" фейки та дезінформацію про нашу державу від російських пропагандистів і так званих "воєнкорів", — пишуть у відомстві.

Мова йшла про вигадані біологічні лабораторії, куди нібито західними країнами звозився "генетичний матеріал слов’ян для створення проти них отрути". Містянка розповсюджувала хибні меседжі щодо "брудної ядерної бомби" і "депортації російськомовного населення до таборів".

Як додають у прокуратурі, окрім схвалення дій окупантів, публікації містили ганебні вислови проти Президента України та підрозділів Сил оборони.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури їй повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).