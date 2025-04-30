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У Києві фотограф задушив модель під час фотосесії

Обидва – громадяни РФ, які у себе на батьківщині перебували у розшуку.

У Києві фотограф задушив модель під час фотосесії
Фото: прокуратура

У Києві 28-річний фотограф задушив 21-річну модель під час фотосесії, повідомляє прокуратура. 

Встановлено, що чоловік-фотограф та його співмешканка-модель орендували приміщення фотостудії у Святошинському районі. 

Там вони вживали наркотичні засоби та алкоголь, залишившись ночувати у студії. Під час такого дозвілля підозрюваний задушив жінку. 

На ранок мертву модель та її співмешканця поруч виявила власниця приміщення. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. 

Прокуратура зазначає, що чоловік і його співмешканка – громадяни РФ, які на батьківщині перебували у розшуку.

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