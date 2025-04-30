Обидва – громадяни РФ, які у себе на батьківщині перебували у розшуку.

У Києві 28-річний фотограф задушив 21-річну модель під час фотосесії, повідомляє прокуратура.

Встановлено, що чоловік-фотограф та його співмешканка-модель орендували приміщення фотостудії у Святошинському районі.

Там вони вживали наркотичні засоби та алкоголь, залишившись ночувати у студії. Під час такого дозвілля підозрюваний задушив жінку.

На ранок мертву модель та її співмешканця поруч виявила власниця приміщення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Прокуратура зазначає, що чоловік і його співмешканка – громадяни РФ, які на батьківщині перебували у розшуку.