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​Постраждалим мешканцям Святошина Київ компенсує оренду тимчасового житла, - КМДА

Станом на 28 квітня надійшло 34 відповідних заяви. 

​Постраждалим мешканцям Святошина Київ компенсує оренду тимчасового житла, - КМДА
Мешканці будинків, які постраждали внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Святошинському районі Києва, 24 квітня 2025
Фото: EPA/UPG

Київська влада компенсує тимчасову оренду житла постраждалим мешканцям Святошина, чиє житло було зруйноване чи пошкоджене внаслідок ракетної атаки 24 квітня. 

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Київ24".

За його словами, станом на вчора, 28 квітня, надійшло 34 заяви на отримання компенсації на оренду житла. А на отримання одноразової матеріальної допомоги з міського бюджету за програмою "Турбота. Назустріч киянам" написано майже 600 заяв.

"Постраждалі родини одноголосно погодились, що компенсація оренди житла – це найкращий для них вихід. Звісно, у нас є кілька варіантів розміщення людей – і соціальні квартири, і гуртожитки. Утім люди хочуть проживати недалеко від того місця, де і жили, бо «зав’язані» на дитячих садочках, школах, місцях роботи. І тому не завжди сприймають пропозиції тимчасово переїхати в інші райони", - пояснив Поворозник.

Він повідомив, що триває робота в пошкоджених будинках. Тривають обрахунки ремонту і заміри вибитих вікон.

Поворозник нагадав, що безпосередньо на місці, неподалік від місця ураження – у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 96 ім. О. К. Антонова на вул. Олександра Оксанченка, 2 – працює оперативний штаб, де можна отримати допомогу, зокрема - гаряче харчування. Також мешканцям там можуть допомогти написати заяви і оформити відповідні документи – як на отримання тимчасового житла, так і на матеріальну допомогу.

  • 24 квітня росіяни атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок атаки постраждали більш ніж десяток житлових будинків. У Святошинському районі внаслідок прямого влучення ракети повністю зруйновано один малоповерховий будинок і сильно пошкоджено довколишні. 
  • Рятувальна операція тривала понад добу, підтверджена загибель 13 людей, десятки осіб дістали поранення. І ще більше киян опинилися того дня просто на вулиці: квартир одного будинку взагалі не існує, а в десятках чи сотнях осель навколо нього винесені вікна й двері, розтрощено все всередині. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет, читайте в матеріалі LB.ua
  • 28 квітня в КМДА повідомили, що підбір тимчасового житла для постраждалих триває. Наразі до влади міста звернулися 16 таких сімей, одна - заселилася в тимчасове помешкання. У КМДА також зазначили, що для розселення є 43 кімнати в гуртожитку і кілька соціальних квартир. 
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