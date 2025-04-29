​Постраждалим мешканцям Святошина Київ компенсує оренду тимчасового житла, - КМДА

Київська влада компенсує тимчасову оренду житла постраждалим мешканцям Святошина, чиє житло було зруйноване чи пошкоджене внаслідок ракетної атаки 24 квітня.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Київ24".

За його словами, станом на вчора, 28 квітня, надійшло 34 заяви на отримання компенсації на оренду житла. А на отримання одноразової матеріальної допомоги з міського бюджету за програмою "Турбота. Назустріч киянам" написано майже 600 заяв.

"Постраждалі родини одноголосно погодились, що компенсація оренди житла – це найкращий для них вихід. Звісно, у нас є кілька варіантів розміщення людей – і соціальні квартири, і гуртожитки. Утім люди хочуть проживати недалеко від того місця, де і жили, бо «зав’язані» на дитячих садочках, школах, місцях роботи. І тому не завжди сприймають пропозиції тимчасово переїхати в інші райони", - пояснив Поворозник.

Він повідомив, що триває робота в пошкоджених будинках. Тривають обрахунки ремонту і заміри вибитих вікон.

Поворозник нагадав, що безпосередньо на місці, неподалік від місця ураження – у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 96 ім. О. К. Антонова на вул. Олександра Оксанченка, 2 – працює оперативний штаб, де можна отримати допомогу, зокрема - гаряче харчування. Також мешканцям там можуть допомогти написати заяви і оформити відповідні документи – як на отримання тимчасового житла, так і на матеріальну допомогу.