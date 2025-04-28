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У лікарні помер один з поранених унаслідок удару по Києву

Загалом та атака убила 13 людей.

У лікарні помер один з поранених унаслідок удару по Києву

У лікарні помер один із поранених внаслідок російського удару по Києву 24 квітня. Кількість убитих киян того дня зросла до 13, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. 

У загиблого залишилися неповнолітня донька й прийомний онук. Їхній будинок зруйнований. 

"Щойно у лікарні від отриманих опіків внаслідок ворожої атаки 24 квітня помер 45-річний чоловік", – сказав Ткаченко.

  • Йдеться про нічну атаку Росії ракетами і дронами 24 квітня. Того дня росіяни атакували одразу декілька районів, а в Святошинському влучили в будинок. Понад 80 людей отримали поранення, було відомо про 12 убитих. 
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