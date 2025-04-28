У лікарні помер один з поранених унаслідок удару по Києву

У лікарні помер один із поранених внаслідок російського удару по Києву 24 квітня. Кількість убитих киян того дня зросла до 13, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У загиблого залишилися неповнолітня донька й прийомний онук. Їхній будинок зруйнований.

"Щойно у лікарні від отриманих опіків внаслідок ворожої атаки 24 квітня помер 45-річний чоловік", – сказав Ткаченко.