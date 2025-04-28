Головне за ніч та ранок понеділка, 28 квітня: майже 170 боєзіткнень, атака на завод мікроелектроніки в Брянську, плани Трампа

Нічна повітряна атака, 168 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, ще один вирок Януковичу.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Ватикані 26 квітня 2025 року.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 168 атак, найбільше (64) – на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка, Мирне та в бік Нового Миру.

На Курському напрямку українські захисники зупинили 23 штурмові дії загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1160 солдатів, 4 ворожі танки, 13 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 105 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 949 800 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані про 243 підприємства "Ростєху", які забезпечують армію Росії зброєю для війни в Україні.

На підприємства "Ростєху" припадає понад половина всього виробництва озброєння та військової техніки в Росії.

Докладніше – в новині.

Експрезидент України, втікач Віктор Янукович отримав другий вирок в українському суді: 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

"За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора ухвалено вирок четвертому Президенту України та колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки Президента України", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Докладніше – в новині.

У Росії заявили про нічну атаку на Брянську область. Губернатор повідомив, що вночі над областю нібито збили 102 "українські дрони" і що є одна жертва та один поранений.

У російському міноборони стверджують, що збили 115 БпЛА, більшість з них – над Брянською областю.

ASTRA пише, що, судячи з повідомлень у медіа, атака була спрямована проти брянського заводу мікроелектроніки, що виготовляє деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер". Ці ракети Росія широко застосовує для ударів проти України. Брянський завод мікроелектроніки і раніше зазнавав атак.

Північна Корея вперше підтвердила, що направила свої війська до Росії для підтримки війни Москви проти України відповідно до договору про взаємну оборону.

Про це із посиланням на північнокорейське державне ЗМІ KCNA пишуть Yonhap та ВВС.

Зазначається, що розгортання військ КНДР здійснили за наказом північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Північнокорейці заявляють, що солдати начебто "допомогли" Росії "повністю звільнити" Курський прикордонний район. Заяву про вихід української армії з Курської області український Генштаб спростував ще в суботу.

Подробиці – в новині.

Президент США Дональд Трамп охарактеризував зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у суботу в Італії як хорошу. Перед посадкою на президентський літак, яку транслював Fox News, він сказав, що дуже розчарований нещодавніми російськими ракетними ударами.

Трамп додав, що найближчим часом буде очевидно, як розгортатимуться події. Президент США зазначив, що його відносини з Зеленським "ніколи не були поганими". "У нас була маленька суперечка, тому що я не погодився з дечим, що він казав. Але він у жорсткій ситуації. Б'ється проти значно більшої сили. І ця сила не надто вишукана", – прокоментував президент Сполучених Штатів

Коментуючи питання Криму, який, за даними різних західних медіа, США готові визнати російською територією в рамках врегулювання війни, Трамп сказав: "Крим віддали президенти Барак Хусейн Обама і Байден. Це було 11 чи 12 років тому, це давно. Я не знаю, як повернути Крим, бо це було давно. Я сказав йому, що вам, певно, треба піти до Обами і запитати його. Вони віддали його без жодного пострілу", – прокоментував Трамп.

На запитання про те, чого він хоче від Путіна, президент США сказав: "Щоб він припинив стріляти і сів підписувати договір. І ми матимемо рамки угоди, я вірю, і щоб він підписав і ми повернулися до життя". Щодо можливих заходів проти Росії Трамп сказав, що є ще багато речей, до яких він може вдатися, але не хоче.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!