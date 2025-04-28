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Вранці окупанти атакували Нікопольщину

Ніч у області минулоа спокійно. 

Вранці окупанти атакували Нікопольщину
наслідки російської атаки, фото ілюстративне
Фото: Дніпропетровська ОВА

Вранці росіяни завдали ударів дронами та із артилерії по Нікопольщині у Дніпропетровській області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Уночі на Дніпропетровщині минулося без ворожих ударів. 

"На ранок же агресор знову атакував Нікопольщину. Поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Застосовував важку артилерію і дрони-камікадзе", – написав Лисак. 

Загиблих і постраждалих немає. Яких збитків завдав противник, з'ясовують. 

  • Унаслідок удару російського безпілотника у Синельниківського району Дніпропетровської області загинув чоловік.
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