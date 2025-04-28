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​У Чорному та Середземному морях перебувають по одному ворожому ракетоносію

Загальний залп кораблів складає до 14 крилатих ракет "Калібр".

​У Чорному та Середземному морях перебувають по одному ворожому ракетоносію
Фото: ОК "Південь"

У Чорному та Середземному морях перебувають по одному ворожому ракетоносію загальним залпом до 14 "Калібрів".

Про це повідомили у ВМС.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет. В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;

А в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Фото: ВМС

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 2 судна, які рухались з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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