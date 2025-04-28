Янукович отримав ще один вирок від українського суду: 15 років в'язниці

Його визнали винним у підбурюванні до дезертирства та організації незаконного переправлення через держкордон.

Експрезидент України, втікач Віктор Янукович отримав другий вирок в українському суді: 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

"За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора ухвалено вирок четвертому Президенту України та колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки Президента України", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Подільський районний суд м. Києва визнав їх винними у вчиненні злочинів та призначив покарання:

колишньому президенту України – 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 КК України);

ексзаступнику начальника УДО України - 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України).

Колишнім заступником начальника УДО є Костянтин Кобзар.

Прокурори Департаменту у справах Майдану клопотали про 15 та 10 років позбавлення волі відповідно. Суд погодився, що обвинувачення є обґрунтованим і доведеним та засудив їх до максимально можливого покарання.

У суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент України у змові з колишнім начальником Служби безпеки та представниками РФ повітряним шляхом незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб із числа близького оточення та військовослужбовців УДО.Вони вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика-пілота збройних сил РФ із околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області у напрямку РФ до військового аеродрому у місті Єйськ.

Пробувши там певний час, вони полетіли в Анапу, а звідти на військово-транспортному літаку, наданому представниками ЗС РФ, направилися до військового аеродрому «Гвардійське» на території Криму. Надалі експрезидент вирішив остаточно залишити Україну і, перебуваючи на території військової частини чорноморського флоту РФ в районі Козачої бухти в Севастополі, підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до Росії. З Автономної Республіки Крим експрезидента вивозили морем російські військові.

У результаті разом з Янковичем із Севастополя до РФ виїхала частина працівників держохорони. На військову службу вони не повернулися.

Маршрут пересування президента-втікача територією України та Росії складався, повністю контролювався та супроводжувався співробітниками федеральної служби охорони та військовими південного військового округу РФ. Він погоджувався безпосередньо із президентом Росії.

Справа розглядалася за процедурою спеціального судового провадження in absentia (за відсутності обвинувачених), оскільки особи переховуються від правосуддя.