У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
​Taurus для України
​Taurus для України
Папа з-за краю світу
Папа з-за краю світу
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
ГоловнаПраво

Посадовця військової частини підозрюють у незаконному нарахуванні "бойових" на майже 5 млн грн

За скоєне передбачена відповідальність у вигляді позбавленні волі до восьми років. 

Посадовця військової частини підозрюють у незаконному нарахуванні "бойових" на майже 5 млн грн
Підозрюваний заступник командира
Фото: ДБР

Повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин, дислокованих на Вінниччині. Слідством встановлено, що у 2022 році посадовець безпідставно оформив бойові виплати військовослужбовцям, які насправді перебували у тилу.

Про це повідомили у Нацполіції та ДБР

У період з вересня по грудень 2022 року 62 військовослужбовці частини були направлені на виконання завдань до Київської області, яка на той момент не належала до районів ведення бойових дій.

Попри це, посадовець видав неправдиві довідки про начебто безпосередню участь зазначених військовослужбовців у бойових діях. 

На підставі цих документів були безпідставно виплачені додаткові винагороди, розмір яких складав від 30 000 до 100 000 гривень. Унаслідок недбалого ставлення військовопосадовця до служби завдано 4,8 млн грн збитків.

Заступникові командира однієї повідомили про підозру за  ч. 4 ст. 425  (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. 

За скоєне передбачена відповідальність у вигляді позбавленні волі до восьми років. 

  • Нещодавно на Закарпатті затримали заступника командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин, який організував схему поборів зі своїх підлеглих.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies