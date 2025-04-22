Посадовця військової частини підозрюють у незаконному нарахуванні "бойових" на майже 5 млн грн

За скоєне передбачена відповідальність у вигляді позбавленні волі до восьми років.

Повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин, дислокованих на Вінниччині. Слідством встановлено, що у 2022 році посадовець безпідставно оформив бойові виплати військовослужбовцям, які насправді перебували у тилу.

Про це повідомили у Нацполіції та ДБР.

У період з вересня по грудень 2022 року 62 військовослужбовці частини були направлені на виконання завдань до Київської області, яка на той момент не належала до районів ведення бойових дій.

Попри це, посадовець видав неправдиві довідки про начебто безпосередню участь зазначених військовослужбовців у бойових діях.

На підставі цих документів були безпідставно виплачені додаткові винагороди, розмір яких складав від 30 000 до 100 000 гривень. Унаслідок недбалого ставлення військовопосадовця до служби завдано 4,8 млн грн збитків.

Заступникові командира однієї повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

За скоєне передбачена відповідальність у вигляді позбавленні волі до восьми років.