Підозрюваній у справі про закупівлі в Міноборони призначили заставу розміром 1,2 млн грн

15 квітня 2025 року ВАКС обрав запобіжний захід ще одній фігурантці у справі про масштабні зловживання під час закупівель продуктів харчування для Міноборони.

Як пишуть ГО Transparency International Ukraine та Центр протидії корупції, йдеться про керівницю ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» Ларису Швець. До неї застосували заставу розміром 1,2 млн грн.

Крім того, на підозрювану покладено такі обов’язки:

прибувати на вимогу детектива, прокурора, суду;

не відлучатись від м. Києва та Київської області;

повідомляти про зміну місця проживання та роботи;

⁠утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати закордонний паспорт.

Прокурор просив застосувати до підозрюваної заставу в сумі 1 млн 998 тис. грн.

За версією слідства, Швець як керівниця компанії-постачальниці підписувала договори з департаментом Міноборони, що передбачали завищені ціни на продукти, та легалізувала незаконно набуті кошти.

Сторона захисту зазначала, що підозра не є обґрунтованою, а ризики відсутні. Захисник просив застосувати до Швець особисте зобов’язання або заставу в помірному розмірі.

Швець стала четвертою підозрюваною, до якої застосували запобіжний захід в межах справи про розкраданні понад 733 млн грн та замаху на розтрату 788 млн грн під час закупівлі продуктів для ЗСУ.

Сьогодні також ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 00:00 до 06:00 до ексначальника департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдана Хмельницького.

9 квітня ВАКС обрав запобіжний захід для директора компанії-постачальника Міноборони ТОВ "Актив Компані" Валерія Мелеша.