Суд залишив під вартою одеського ексвоєнкома Борисова до 18 травня

Також йому призначена застава розміром 179 863 200 гривень.

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього одеського воєнкома, підозрюваного в організації службового підроблення та перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні Київського апеляційного суду у фейсбуці.

Як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про Євгена Борисова.

"15 квітня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 березня 2025 року, якою частково задоволено клопотання заступника керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та продовжено підозрюваному Б. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 травня 2025 року включно, з одночасним визначенням застави у розмірі 179 863 200 гривень", – зазначено у повідомленні суду.

У разі внесення застави на підозрюваного покладуть обовʼязки, передбачені частиною пʼятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України.

"За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 березня 2025 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення", – наголосили у суді.

Також там нагадали, що Борисова підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 27, частиною першою статті 114-1, частиною третьою статті 27 та частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України.

Справа Борисова