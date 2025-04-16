Суд залишив під вартою одеського ексвоєнкома Борисова до 18 травня

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього одеського воєнкома, підозрюваного в організації службового підроблення та перешкоджання законній діяльності ЗСУ.
Про це йдеться у повідомленні Київського апеляційного суду у фейсбуці.
Як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про Євгена Борисова.
"15 квітня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 березня 2025 року, якою частково задоволено клопотання заступника керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та продовжено підозрюваному Б. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 травня 2025 року включно, з одночасним визначенням застави у розмірі 179 863 200 гривень", – зазначено у повідомленні суду.
У разі внесення застави на підозрюваного покладуть обовʼязки, передбачені частиною пʼятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України.
"За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 березня 2025 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення", – наголосили у суді.
Також там нагадали, що Борисова підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 27, частиною першою статті 114-1, частиною третьою статті 27 та частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України.
Справа Борисова
- На початку березня ДБР завершило досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП за підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень.
- Під час розслідування задокументували факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень.
- В квітні 2023 року стало відомо, що родина Борисова в кінці 2022 року придбала на іспанському узбережжі маєток вартістю більше 3 мільйонів євро а також офісне приміщення на головній вулиці Марбельї. Також у власності родини з'явився Mercedes Gelendvagen.
- Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР відкрило провадження щодо фактів зловживань під час призову військовозобов’язаних.
- Борисова заарештували з заставою у 150 млн у липні 2023 року. Перед тим йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. Згодом розслідування завершили і наприкінці 2023 року наклали арешт на нерухоме майно одеського воєнкома в Іспанії: віллу та офісне приміщення. Також судом накладено арешт на 9 земельних ділянок, два будинки, домоволодіння, дві квартири та 1/3 квартири, 6 елітних автомобілів.
- Улітку минулого року обвинувальний акт щодо справи про поїздки на Сейшели та в Іспанію Борисова вже передали до суду.
- У грудні минулого року у Києві Борисова затримали одразу після того, як його випустили під заставу у 39,364 млн гривень. Слідчі Бюро отримали інформацію, що після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.
- Відомо, що підозрюваний організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини.