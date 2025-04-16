Як суддя Майдану Царевич, ДБР і Верховний Суд протистоять очищенню судів

Суддя Майдану Оксана Царевич намагається зберегти посаду за будь-яку ціну. У березні 2025 року Державне бюро розслідувань (ДБР) провело обшуки у Вищій кваліфкомісії суддів (ВККС) та допити її членів. Підставою для цього стала заява Царевич про начебто незаконні дії ВККС і запити щодо її родичів та колишнього чоловіка. Розповідаємо детальніше про те, чим відома Царевич, як вона намагається уникнути відповідальності, і хто їй в цьому допомагає.

Хто така Царевич?

Царевич — символ політично вмотивованих незаконних рішень (кривосуддя), суддя Печерського райсуду Києва. Під час Революції гідності вона засудила близько десятка невинних водіїв на підставі сфальшованих міліцейських рапортів за участь в акціях протесту (автопробіг до Межигір’я).

Фото: Макс Левін Царевич під час суду над учасниками протестів у Межигір'ї

Незважаючи на це, Царевич не притягнули до кримінальної відповідальності, вона досі має статус судді. Зберегти його допоміг Верховний Суд (ВС), який своїм рішенням скасував указ президента про звільнення Царевич з посади судді.

Удруге ВС спробував урятувати суддю 2024 року. Річ у тім, що Оксана Царевич так і не завершила кваліфоцінювання за старою процедурою, яке проходила ще 2016 року. Новий склад ВККС у жовтні 2023 року поновив оцінювання судді за новою процедурою. Однак Царевич вважала, що ВККС повинна прийняти рішення щодо неї за старою та значно простішою процедурою — лише на підставі матеріалів 9-річної давності. Таку позицію судді підтримав Верховний Суд. Це рішення ВС є сумнівним, оскільки тоді кваліфоцінювання не завершили, а оголосили перерву для додаткового вивчення досьє Царевич. І це не виключає можливості збирати й аналізувати нову інформацію.

Ланцюгова реакція

Після рішення Верховного Суду доповідач у цій справі заступник голови ВККС Олексій Омельян подав запити на інформацію щодо судді та її близьких осіб, а також її колишнього чоловіка. Послуговуючись рішенням ВС, Царевич вважає злочином будь-який збір інформації ВККС щодо неї через запити. Тепер вона стверджує, що Вища кваліфкомісія суддів умисно не виконує судового рішення. Її заява про злочин у ДБР стала підставою кримінального провадження щодо Омельяна, обшуків у ВККС і допитів її членів.

Фото: ВККС Допити членів ВККС у справі Оксани Царевич

Збір й обробка інформації щодо служителів Феміди — основні завдання Вищої кваліфкомісії суддів, Вищої ради правосуддя і Громадської ради доброчесності. Дані з держреєстрів лягають в основу досьє на суддю для оцінки доброчесності. Тому запити Омельяна для збору інформації щодо пов'язаних з Царевич осіб є звичною практикою і навіть обов'язком членів ВККС.

Недоброчесні судді придумали десятки схем, як приховати незаконно набуті статки. Зокрема й через фіктивне розлучення, за допомогою якого судді виводять своїх чоловіків або дружин з категорії близьких осіб. ВККС повинна перевірити всю інформацію, яка може свідчити про недоброчесність судді. Якщо у члена ВККС є інформація, що суддя оформив майно на нібито колишнього чи будь-кого, то необхідно перевірити це.

Рятівне коло для недоброчесних від ДБР і ВС

Протягом березня 2025 року ДБР відкрило вже шість кримінальних проваджень проти членів Вищої кваліфкомісії суддів Олексія Омельяна, Романа Сабодаша, Руслана Мельника, Володимира Луганського. Усі вони зареєстровані за надуманими підставами, з очевидною метою зірвати оцінювання.

Фото: Цензор Олексій Омельян

Активність слідчих напряму повʼязана з порядком денним у Вищій кваліфкомісії на березень. Адже саме тоді мало відбутися тестування суддів ОАСК Павла Вовка та Євгенія Аблова, а також Печерського райсуду Києва — Сергія Вовка, Руслана Козлова, Віктора Кицюка та Крістіни Константінової.

Крім Царевич, заяву до ДБР подав політик Максим Бужанський, який поширює російські наративи, й Інна Отрош-молодша, одіозна екссуддя, яку звільнила Вища рада правосуддя за рекомендацією ВККС. Цікаво, що мати Отрош керувала Печерським райсудом Києва, коли Царевич й інші судді цього суду виносили свавільні рішення проти активістів на замовлення режиму Януковича.

Також ДБР обшукало приміщення Вищої кваліфкомісії суддів на підставі звернення суддів Окружного адмінсуду Києва. Причина — імовірне втручання в інформаційні системи органу під час оцінювання суддів ОАСК і Печерського райсуду Києва влітку 2024 року.

Так представники органів правопорядку, вочевидь, намагаються заблокувати процедури оцінювання й залякати членів ВККС. Активно в цьому їм допомагає і сам Печерський райсуд Києва, який дозволяє проводити обшуки та слідчі дії. Значна роль у цій взаємодії і у Верховного Суду, який уже двічі рятував Царевич. Сформувалася шкідлива тенденція: недоброчесні судді, щоб уникнути відповідальності і зберегти свої посади, шукають порятунку у Верховному Суді. Як свідчать попередні рішення — він стає на бік недоброчесних суддів.

Руками ДБР і рішеннями Верховного Суду представники судової мафії намагаються зірвати очищення суддівського корпусу від недоброчесних, зокрема і суддів Майдану, і зберегти їм посади з купою привілеїв.