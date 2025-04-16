Як суддя Майдану Царевич, ДБР і Верховний Суд протистоять очищенню судів

Хто така Царевич?
Царевич — символ політично вмотивованих незаконних рішень (кривосуддя), суддя Печерського райсуду Києва. Під час Революції гідності вона засудила близько десятка невинних водіїв на підставі сфальшованих міліцейських рапортів за участь в акціях протесту (автопробіг до Межигір’я).
Незважаючи на це, Царевич не притягнули до кримінальної відповідальності, вона досі має статус судді. Зберегти його допоміг Верховний Суд (ВС), який своїм рішенням скасував указ президента про звільнення Царевич з посади судді.
Удруге ВС спробував урятувати суддю 2024 року. Річ у тім, що Оксана Царевич так і не завершила кваліфоцінювання за старою процедурою, яке проходила ще 2016 року. Новий склад ВККС у жовтні 2023 року поновив оцінювання судді за новою процедурою. Однак Царевич вважала, що ВККС повинна прийняти рішення щодо неї за старою та значно простішою процедурою — лише на підставі матеріалів 9-річної давності. Таку позицію судді підтримав Верховний Суд. Це рішення ВС є сумнівним, оскільки тоді кваліфоцінювання не завершили, а оголосили перерву для додаткового вивчення досьє Царевич. І це не виключає можливості збирати й аналізувати нову інформацію.
Ланцюгова реакція
Після рішення Верховного Суду доповідач у цій справі заступник голови ВККС Олексій Омельян подав запити на інформацію щодо судді та її близьких осіб, а також її колишнього чоловіка. Послуговуючись рішенням ВС, Царевич вважає злочином будь-який збір інформації ВККС щодо неї через запити. Тепер вона стверджує, що Вища кваліфкомісія суддів умисно не виконує судового рішення. Її заява про злочин у ДБР стала підставою кримінального провадження щодо Омельяна, обшуків у ВККС і допитів її членів.
Збір й обробка інформації щодо служителів Феміди — основні завдання Вищої кваліфкомісії суддів, Вищої ради правосуддя і Громадської ради доброчесності. Дані з держреєстрів лягають в основу досьє на суддю для оцінки доброчесності. Тому запити Омельяна для збору інформації щодо пов'язаних з Царевич осіб є звичною практикою і навіть обов'язком членів ВККС.
Недоброчесні судді придумали десятки схем, як приховати незаконно набуті статки. Зокрема й через фіктивне розлучення, за допомогою якого судді виводять своїх чоловіків або дружин з категорії близьких осіб. ВККС повинна перевірити всю інформацію, яка може свідчити про недоброчесність судді. Якщо у члена ВККС є інформація, що суддя оформив майно на нібито колишнього чи будь-кого, то необхідно перевірити це.
Рятівне коло для недоброчесних від ДБР і ВС
Протягом березня 2025 року ДБР відкрило вже шість кримінальних проваджень проти членів Вищої кваліфкомісії суддів Олексія Омельяна, Романа Сабодаша, Руслана Мельника, Володимира Луганського. Усі вони зареєстровані за надуманими підставами, з очевидною метою зірвати оцінювання.
Активність слідчих напряму повʼязана з порядком денним у Вищій кваліфкомісії на березень. Адже саме тоді мало відбутися тестування суддів ОАСК Павла Вовка та Євгенія Аблова, а також Печерського райсуду Києва — Сергія Вовка, Руслана Козлова, Віктора Кицюка та Крістіни Константінової.
Крім Царевич, заяву до ДБР подав політик Максим Бужанський, який поширює російські наративи, й Інна Отрош-молодша, одіозна екссуддя, яку звільнила Вища рада правосуддя за рекомендацією ВККС. Цікаво, що мати Отрош керувала Печерським райсудом Києва, коли Царевич й інші судді цього суду виносили свавільні рішення проти активістів на замовлення режиму Януковича.
Також ДБР обшукало приміщення Вищої кваліфкомісії суддів на підставі звернення суддів Окружного адмінсуду Києва. Причина — імовірне втручання в інформаційні системи органу під час оцінювання суддів ОАСК і Печерського райсуду Києва влітку 2024 року.
Так представники органів правопорядку, вочевидь, намагаються заблокувати процедури оцінювання й залякати членів ВККС. Активно в цьому їм допомагає і сам Печерський райсуд Києва, який дозволяє проводити обшуки та слідчі дії. Значна роль у цій взаємодії і у Верховного Суду, який уже двічі рятував Царевич. Сформувалася шкідлива тенденція: недоброчесні судді, щоб уникнути відповідальності і зберегти свої посади, шукають порятунку у Верховному Суді. Як свідчать попередні рішення — він стає на бік недоброчесних суддів.
Руками ДБР і рішеннями Верховного Суду представники судової мафії намагаються зірвати очищення суддівського корпусу від недоброчесних, зокрема і суддів Майдану, і зберегти їм посади з купою привілеїв.