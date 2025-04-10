Черкаський суд відпустив суддю, яка виправдовувала вторгнення РФ, та повернув їй рублі

Їй призначили п’ять років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном на один рік.

Черкаський суд відпустив суддю Звенигородського райсуду Світлану Федорець, яка виправдовувала вторгнення РФ. Також жінці повернули вилучені раніше гроші, зокрема і російські рублі.

Про це пише сайт "18000".

Її затримали у 2023 році і звинуватили у підтримці окупантів. У записах розмов, що опублікували правоохоронці, суддя виправдовувала смерті цивільних українців і заперечувала вбивство українських дітей.

Пізніше суд спочатку зменшив суму застави, а потім випустив Федорець на волю. Це сталося наприкінці 2024 року.Зрештою, у квітні 2025-го суддя Олександр Суходольський призначив Федорець один рік умовного терміну. При цьому суд врахував позитивну характеристику з місця роботи та вирішив, що слова Федорець не становлять суспільної небезпеки.

За матеріалами справи, зокрема, Федорець схвалювала окупаційну владу, жалілася, що "насильно" перебуває у Черкасах і їй хочеться якнайшвидше виїхати за кордон. Вона розповідала, що напад Росії спровокувала Україна. У суді свої слова пояснила тим, що багато пережила і є переселенкою.

На початку березня 2025-го Вища рада правосуддя остаточно звільнила Федорець із посади судді.

Прокурор у дебатах просив призначити колишній судді помʼякшене покарання: один рік позбавлення волі без конфіскації майна і заборонити обіймати посади у органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки.Федорець вину визнала повністю, щиро розкаялась. Зазначається, що до кримінальної відповідальності вона притягується вперше та має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

Суд врахував, що для неї вже настали суттєві наслідки: перебування під судом і слідством протягом двох років. Федорець майже рік провела в СІЗО, звільнена з посади судді. Також вона пожертвувала для цілей оборони України 500 тисяч гривень.

Тому суд дійшов висновку, що обвинувачену можливо перевиховати без ізоляції від суспільства. Її засудили до п’яти років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном на один рік. Додатково їй заборонили обіймати посади в органах державної влади України та органах місцевого самоврядування на три роки. Федорець також повернули вилучені в неї 7303 російських рублів та 12 350 доларів.

Справа Федорець