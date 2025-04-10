Черкаський суд відпустив суддю, яка виправдовувала вторгнення РФ, та повернув їй рублі

Черкаський суд відпустив суддю Звенигородського райсуду Світлану Федорець, яка виправдовувала вторгнення РФ. Також жінці повернули вилучені раніше гроші, зокрема і російські рублі.
Про це пише сайт "18000".
Її затримали у 2023 році і звинуватили у підтримці окупантів. У записах розмов, що опублікували правоохоронці, суддя виправдовувала смерті цивільних українців і заперечувала вбивство українських дітей.
Пізніше суд спочатку зменшив суму застави, а потім випустив Федорець на волю. Це сталося наприкінці 2024 року.Зрештою, у квітні 2025-го суддя Олександр Суходольський призначив Федорець один рік умовного терміну. При цьому суд врахував позитивну характеристику з місця роботи та вирішив, що слова Федорець не становлять суспільної небезпеки.
За матеріалами справи, зокрема, Федорець схвалювала окупаційну владу, жалілася, що "насильно" перебуває у Черкасах і їй хочеться якнайшвидше виїхати за кордон. Вона розповідала, що напад Росії спровокувала Україна. У суді свої слова пояснила тим, що багато пережила і є переселенкою.
На початку березня 2025-го Вища рада правосуддя остаточно звільнила Федорець із посади судді.
Прокурор у дебатах просив призначити колишній судді помʼякшене покарання: один рік позбавлення волі без конфіскації майна і заборонити обіймати посади у органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки.Федорець вину визнала повністю, щиро розкаялась. Зазначається, що до кримінальної відповідальності вона притягується вперше та має на утриманні двох неповнолітніх дітей.
Суд врахував, що для неї вже настали суттєві наслідки: перебування під судом і слідством протягом двох років. Федорець майже рік провела в СІЗО, звільнена з посади судді. Також вона пожертвувала для цілей оборони України 500 тисяч гривень.
Тому суд дійшов висновку, що обвинувачену можливо перевиховати без ізоляції від суспільства. Її засудили до п’яти років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном на один рік. Додатково їй заборонили обіймати посади в органах державної влади України та органах місцевого самоврядування на три роки. Федорець також повернули вилучені в неї 7303 російських рублів та 12 350 доларів.
Справа Федорець
- За даними видання, 16 травня 2023 року, рухаючись на авто із головою Звенигородського районного суду Дарʼєю Сакун, Федорець говорила про необхідність відновлення інфраструктури Криму, нібито зруйнованої діями української влади. Тоді ж вона заперечувала окупацію Криму та пояснювала її "добровільним волевиявленням українського народу".
- Жінка визнала правомірною окупацію Мелітополя, пояснила це небажанням його звільнення від російської окупації, навівши, як приклад, деокупацію Херсона.
- Пізніше вона виправдовувала агресію РФ, зокрема, здійснення ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України з масовими жертвами серед населення. У розмові із Сакун та її чоловіком Федорець говорила про нібито масове вбивство ЗСУ цивільних громадян. Називала Мелітополь і Крим територією РФ.
- А вже 30 травня Федорець у приміщенні Звенигородського районного суду визнала правомірним запровадження російського законодавства на окупованій території України, назвавши його "нашим".
- Також вона говорила про небажання органів влади України надати окремим частинам держави автономний статус, і про "провокування українською владою" збройного конфлікту через нібито обстріл окремих територій Донецької та Луганської областей, намагання їх деокупувати.
- У судовому засіданні Федорець спочатку визнала вину частково, вважаючи неправильною кваліфікацію складу злочину. Далі вину визнала повністю, щиро розкаялась і пояснила, що всі її заперечення – це професійна деформація, адже сторона обвинувачення повинна довести винуватість особи належними і допустимими доказами.
- За матеріалами справи, Федорець має усталені зв’язки на окупованих територіях. Її чоловік, син, донька, мати та брат проживають на окупованій території. У 2022 та 2023 роках вона виїздила на тимчасово окуповану територію Запорізької області через польську ділянку кордону, після чого перетинала кордон з Литвою, білоруссю, російською федерацією та потрапила через Крим до Мелітополя.