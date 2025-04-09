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На Львівщині судитимуть чиновницю міськради за понад мільйон збитків на закупівлі товарів оборонного значення

Вона затвердила тендерну документацію, враховуючи ПДВ, але за законодавством ці товари звільнені від такого оподаткування. 

На Львівщині судитимуть чиновницю міськради за понад мільйон збитків на закупівлі товарів оборонного значення
Стрийська міська рада
Фото: Фейсбук Стрийської міської ради

Судитимуть посадовицю Стрийської міськради Львівської області через понад мільйон гривень збитків на закупівлі товарів оборонного значення.

"Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного з відділів Стрийської міської ради. Їй інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України)", – йдеться у повідомленні Львівської облапрокуратури. 

Встановили, що протягом листопада 2023 - березня 2024 року посадовиця  організувала та провела публічну закупівлю товарів для забезпечення потреб військових частин Збройних Сил України.

Йдеться про станції керування FPV-дронами, FPV-дрони, приціли коліматорні та оптичні, магніфери, а також тепловізійний бінокль.

"При цьому обвинувачена, яка була уповноваженою особою з публічних закупівель, неналежно виконуючи службові обов’язки, затвердила тендерну документацію, де безпідставно врахувала у їх вартість податок на додану вартість", – наголосили у прокуратурі і додали, що, оскільки ці товари  оборонного призначення, то, згідно із чинним законодавством, звільненні від такого оподаткування.

Згодом ці предмети закупівлі поставлені підрядниками.

Через це територіальній громаді завдали шкоди на понад 1 млн грн. За втручання правоохоронних органів більше 800 тис. грн збитків вже відшкодовано.

  • На Львівщині заступника голови сільради підозрюють у зловживанні на 1,8 млн грн під час закупівлі дронів та РЕБ.
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