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Завершили слідство у справі нардепа Задорожнього, якого підозрюють у вимаганні "відкатів"

Народний депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області.

Завершили слідство у справі нардепа Задорожнього, якого підозрюють у вимаганні "відкатів"
Микола Задорожній
Фото: Facebook/Микола Задорожній

Завершили слідство у справі народного депутата України IX скликання, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомили пресслужби НАБУ і САП.

Імені чиновника не вказують, але імовірно йдеться про депутата від "Слуги народу" Миколу Задорожнього, якому у липні минулого року оголосили про підозру.  

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"За даними детективів, у березні 2024 року нардеп висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати хабар за неперешкоджання у проведенні тендеру на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області", – зазначили у НАБУ.

Народний депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області, з яких 10% призначались йому особисто та 4% – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства, мова йде про 3,4 млн грн. 

З’ясували, що цьому нардепу з травня по липень 2024 року сприяв т.в.о. заступника керівника Департаменту карного розшуку Національної поліції України (колишній начальник УСР у Сумській області) та його підлеглий. Правоохоронець мав забезпечувати передачу коштів від голови сільради (заявника) до народного депутата через залучення підпорядкованого йому працівника.

НАБУ і САП викрили злочин у липні 2024 року. 

Дії нардепа кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 КК України. Дії поліцейських – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 КК України.

Справа Задорожнього

  • Після викриття нардепа у "Слузі народу" заявили, що на період розслідування членство Задорожнього у фракції буде призупинено, а також його буде виключено зі складу парламентської ТСК, в якій він працює.
  • Йдеться про тимчасову слідчу комісії Верховної Ради щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій.
  • Тоді ж ВАКС обрав нардепу запобіжний захід. Суд призначив заставу у 3 млн 28 тисяч гривень. Прокуратура просила 5 млн.
  • Задорожній – уродженець Дніпропетровщини, за фахом – вчитель фізики та інформатики.
  • Був шоуменом, ведучим та організатором різних святкових заходів., менеджером зі збуту і постачання, працював в івент-агенції “GB Event by Kvartal 95”. 
  • Також займався викладацькою діяльністю. Був учасником гумористичної групи “Брати Гагаріни”, що виступала на телепроекті “Бійцівський клуб”.
  • У 2019 році став народним депутатом по 162 округу (Сумська область) від партії “Слуга народу” як безпартійний. 
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