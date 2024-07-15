Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили нардепа, який вимагав хабар за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт водогону на Сумщині.
За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про депутата від "Слуги народу" Миколу Задорожнього.
Досудове розслідування встановило, що депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області. Із них 10% призначались йому особисто та 4% – для місцевих правоохоронців, які не мали чинити перешкод в освоєнні коштів. За версією слідства, мова йде про 3,4 млн грн.
Наразі вирішують питання обрання запобіжного заходу і встановлюють інших причетних осіб.
У Центрі протидії корупції додали, що Задорожній очолює тимчасову слідчу комісії Верховної Ради щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій. Її створили у травні цього року. Комісія працюватиме протягом року.
Хто такий Микола Задорожній
- Задорожній - уродженець Дніпропетроовщини, за фахом — вчитель фізики та інформатики
- Був шоуменом, ведучим та організатором різних святкових заходів., менеджером зі збуту і постачання, працював в івент-агенції “GB Event by Kvartal 95”.
- Також займався викладацькою діяльністю. Був учасником гумористичної групи “Брати Гагаріни”, що виступала на телепроекті “Бійцівський клуб”.
- У 2019 році став народним депутатом по 162 округу (Сумська область) від партії “Слуга народу” як безпартійний. Член Комітету з питань бюджету.