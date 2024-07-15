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Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині

Депутат вимагав 14% від суми виділених коштів, із яких 10% мали віддати йому, а 4% - поліції.

Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Микола Задорожній
Фото: Facebook/Микола Задорожній

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили нардепа, який вимагав хабар за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт водогону на Сумщині. 

За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про депутата від "Слуги народу" Миколу Задорожнього.

Проведення слідчих дій за участю нардепа
Проведення слідчих дій за участю нардепа

Досудове розслідування встановило, що депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області. Із них 10% призначались йому особисто та 4% – для місцевих правоохоронців, які не мали чинити перешкод в освоєнні коштів. За версією слідства, мова йде про 3,4 млн грн.

Наразі вирішують питання обрання запобіжного заходу і встановлюють інших причетних осіб.

У Центрі протидії корупції додали, що Задорожній очолює тимчасову слідчу комісії Верховної Ради щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій. Її створили у травні цього року. Комісія працюватиме протягом року.

Хто такий Микола Задорожній

  • Задорожній - уродженець Дніпропетроовщини, за фахом — вчитель фізики та інформатики
  • Був шоуменом, ведучим та організатором різних святкових заходів., менеджером зі збуту і постачання, працював в івент-агенції “GB Event by Kvartal 95”. 
  • Також займався викладацькою діяльністю. Був учасником гумористичної групи “Брати Гагаріни”, що виступала на телепроекті “Бійцівський клуб”.
  • У 2019 році став народним депутатом по 162 округу (Сумська область) від партії “Слуга народу” як безпартійний. Член Комітету з питань бюджету.
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