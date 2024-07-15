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Росіяни обстріляли Велетенське на Херсонщині, поранено 74-річну жінку

Їй надають медичну допомогу.

Росіяни обстріляли Велетенське на Херсонщині, поранено 74-річну жінку
Село Велетенське, Херсонщина (архівне фото)
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупаційні війська обстріляли селище Велетенське на Херсонщині. В результаті дістала поранення 74-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Під удар ворога на подвірʼї будинку потрапила 74-річна місцева жителька. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини", - йдеться в повідомленні.

Бригада швидкої допомоги доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості. Їй надають медичну допомогу.

Як повідомлялося, впродовж доби росіяни атакували 20 населених пунктів Херсонщини. Окупанти поцілили у медзаклад та сільгосппідприємство.

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