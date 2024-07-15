​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу, нападника ліквідували (доповнено)
У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу, нападника ліквідували (доповнено)
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками
На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський прокоментував замах на Трампа
Зеленський прокоментував замах на Трампа
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти поцілили у медзаклад та сільгосппідприємство на Херсонщині

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

Окупанти поцілили у медзаклад та сільгосппідприємство на Херсонщині
Пошкоджена атаками РФ школа на Херсонщині, фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Армія РФ упродовж доби атакувала 20 населених пунктів Херсонщини. Окупанти поцілили у медзаклад та сільгосппідприємство.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Дар'ївка, Микільське, Придніпровське, Дніпровське, Чорнобаївка, Берислав, Тягинка, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Костирка, Зміївка, Львове, Михайлівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в медичний заклад, адмінбудівлю, сільгосппідприємство; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Пошкоджено газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

13 липня, росіяни обстріляли з артилерії Комишани на Херсонщині, внаслідок чого загинула родина.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies