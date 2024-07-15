Окупанти поцілили у медзаклад та сільгосппідприємство на Херсонщині

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

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Пошкоджена атаками РФ школа на Херсонщині, фото ілюстративне

Армія РФ упродовж доби атакувала 20 населених пунктів Херсонщини. Окупанти поцілили у медзаклад та сільгосппідприємство.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Дар'ївка, Микільське, Придніпровське, Дніпровське, Чорнобаївка, Берислав, Тягинка, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Костирка, Зміївка, Львове, Михайлівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в медичний заклад, адмінбудівлю, сільгосппідприємство; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Пошкоджено газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

13 липня, росіяни обстріляли з артилерії Комишани на Херсонщині, внаслідок чого загинула родина.