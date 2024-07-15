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​У Азовському морі присутні 3 російські кораблі, однак ракетоносіїв немає

У Середземному морі є один ворожий корабель.

​У Азовському морі присутні 3 російські кораблі, однак ракетоносіїв немає
Ілюстративне фото: російський військовий корабель
Фото: EPA/UPG

У Азовському морі присутні три російські кораблі, а у Середземному – один. Проте носіїв "калібрів" серед них немає.

Про таке йдеться у звіті ВМС.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 0 рухалось з протоки Босфор.

Фото: ВМС

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

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