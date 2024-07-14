​Парамедикиня 59-ї ОМПБр "Пташка" просить Зеленського відсторонити комбрига Шевчука

Парамедикиня 59-ї ОМПБр ім. Якова Гандзюка, захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук ("Пташка") просить президента Володимира Зеленського усунути від ухвалення військових рішень осіб, "не зацікавлених у перемозі". Відповідне звернення вона опублікувала у фейсбуці.

"Шановний Володимире Олександровичу Зеленський! Більше року я перебувала у зоні ведення бойових дій пліч-о-пліч з 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка. За час нашої співпраці командували бригадою славнозвісний Сухаревський Вадим Олегович та професіонал військової справи Стеценко Максим Олександрович. Але в звʼязку з "геніальними" посадовими рішеннями та родинними звʼязками вищого військового керівництва з Шевчуком Богданом Володимировичем, останнього було призначено на посаду кбр 59 ОМПБр з квітня 2024 року", - написала Поліщук.

У зв'язку з тим, що тисячі військовослужбовців залишаються виконувати бойові завдання під керівництвом Шевчука, Поліщук закликала президента звернути увагу та провести службову перевірку "щодо фактів злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям і здоров'ям особового складу, дій, які призвели до загибелі великої кількості військовослужбовців".

"Через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука я змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою, та не всі мають таку можливість - опиратись злочинним наказам, які спрямовані виключно на здобування додаткових зірочок цією людиною. Прошу вжити заходів та усунути від прийняття важливих військових рішень людей, які не зацікавлені у збереженні особового складу, виконанні завдань та перемозі. Військова честь та честь офіцера - не пусті слова. Принаймні такими вони не повинні бути", - наголосила Поліщук.