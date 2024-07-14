Сили оборони Півдня знищили російський комплекс "Панцир-С1"

Також бійці ЗСУ знищили 3 місця зберігання боєприпасів, 2 спостережні пункти ворога і зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

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Сили оборони півдня продовжують бити по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби Сили оборони знищили 117 окупантів.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 117 осіб.

Також росіяни втратили 68 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1";

2 танки;

8 гармат;

3 міномети;

36 одиниць авто-бронетехніки;

10 розвідувальних БпЛА;

1 станція радіоелектронної боротьби;

2 камери відеоспостереження;

3 човни;

2 квадроцикли.

Крім того, українські захисники знищили 3 місця запуску БпЛА, 3 місця зберігання боєприпасів, 2 спостережні пункти, 1 вогневу позицію, 5 бліндажів та 2 укриття особового складу.