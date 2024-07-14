Росіяни минулої доби вбили шістьох жителів Донеччини і ще 11 поранили

Російські війська вбили шістьох жителів Донецької області, ще одинадцять зазнали поранень.
Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.
"За 13 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 2 в Новоочеретуватому і Прогресі, 1 у Костянтинопільському і Новоселівці Першій. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.
Загальна кількість жертв російської армії на Донеччині — 2091 загиблий і 5400 поранених. Без урахування Маріуполя та Волновахи.
У Мирнограді Донецької області росіяни скинули авіабомбу на зупинку з людьми. Ще один авіаудар прийшовся по адмінбудівлі.