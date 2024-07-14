Росіяни минулої доби вбили шістьох жителів Донеччини і ще 11 поранили

Внаслідок обстрілу Донеччини загинула людина, ще 17 поранені

Російські війська вбили шістьох жителів Донецької області, ще одинадцять зазнали поранень.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"За 13 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 2 в Новоочеретуватому і Прогресі, 1 у Костянтинопільському і Новоселівці Першій. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Загальна кількість жертв російської армії на Донеччині — 2091 загиблий і 5400 поранених. Без урахування Маріуполя та Волновахи.

У Мирнограді Донецької області росіяни скинули авіабомбу на зупинку з людьми. Ще один авіаудар прийшовся по адмінбудівлі.