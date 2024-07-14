На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
В Україні очікується спека до +41°С
В Україні очікується спека до +41°С
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Маски скинуто: Ілон Маск вклав гроші у кампанію Дональда Трампа
Маски скинуто: Ілон Маск вклав гроші у кампанію Дональда Трампа
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Президент Латвії назвав чотири кроки, які призведуть до того, що Росія сама шукатиме миру
Президент Латвії назвав чотири кроки, які призведуть до того, що Росія сама шукатиме миру
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни минулої доби вбили шістьох жителів Донеччини і ще 11 поранили

Ворог обстрілює Новоочеретувате, Прогрес, Костянтинопільському.

Росіяни минулої доби вбили шістьох жителів Донеччини і ще 11 поранили
Внаслідок обстрілу Донеччини загинула людина, ще 17 поранені
Фото: ДСНС Донеччини

Російські війська вбили шістьох жителів Донецької області, ще одинадцять зазнали поранень.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"За 13 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 2 в Новоочеретуватому і Прогресі, 1 у Костянтинопільському і Новоселівці Першій. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Загальна кількість жертв російської армії на Донеччині  — 2091 загиблий і 5400 поранених. Без урахування Маріуполя та Волновахи.

У Мирнограді Донецької області росіяни скинули авіабомбу на зупинку з людьми. Ще один авіаудар прийшовся по адмінбудівлі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies