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Через російську агресію на Херсонщині загинули п''ятеро людей, ще дев'ять поранені

Серед поранених — дитина.

Через російську агресію на Херсонщині загинули п''ятеро людей, ще дев'ять поранені
Пожежі на Херсонщині
Фото: ДСНС

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 20 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів постраждали 9 цивільних, п'ятеро людей поранені.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під обстрілами опинилися: Михайлівка, Кізомис, Садове, Токарівка, Шевченківка, Українка, Приозерне, Гаврилівка, Берислав, Львове, Одрадокам'янка, Томарине, Антонівка, Дніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Комишани, Тягинка, Микільське, Високе, Понятівка, Велетенське, Благовіщенське та місто Херсон.

"російські військові поцілили в обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема Пункт Незламності, навчальні заклади, медичну установу, адмінбудівлі та газопровід; у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 42 приватні будинки. Пошкоджено господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі", — написав глава адміністрації.

Через російську агресію 5 людей загинули, ще 9 — дістали поранення, з них — 1 дитина.

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