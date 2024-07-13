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На Донеччині сьогодні внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 4 отримали поранення

Зокрема, ворог обстріляв Костянтинопольське, Часів Яр, Нью-Йорк.

На Донеччині сьогодні внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 4 отримали поранення
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині сьогодні внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 4 отримали поранення, повідомив ввечері 13 липня очільник ОВА Вадим Філашкін. 

У Костянтинопільському Курахівської громади росіяни влучили керованими авіабомбами по території сільгосппідприємства — вбили 1 людину і 1 поранили.

Часів Яр потрапив під вогонь Градів — один зі снарядів влучив у багатоповерхівку. 1 людина загинула і 1 поранена.

У Нью-Йорку внаслідок артобстрілів поранені 2 людини.

Філашкін знов закликав жителів Донеччини евакуюватись.

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