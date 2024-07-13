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Росія вдарила по Будах на Харківщині двома ракетами Іскандер-М за тактикою повторного удару, – генпрокуратура

Загинули рятувальник та поліцейський, понад 20 людей травмовані.

Росія вдарила по Будах на Харківщині двома ракетами Іскандер-М за тактикою повторного удару, – генпрокуратура
Фото: арківська обласна прокуратура

Сьогодні, 13 липня, Росія вдарила по Будах на Харківщині двома ракетами Іскандер-М за тактикою повторного удару, повідомляє Офіс Генпрокурора.  

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 липня близько 15:40 збройні сили РФ завдали ракетний удар по залізничному вокзалу у селищі Буди Харківського району. 

Після прибуття служб на місце події війська РФ за тактикою повторного удару вдарили ракетою по тій самій локації. 

Загинули начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області та поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Отримали травми різного ступеня тяжкості 23 людини, серед них 14-річна дівчинка.

Пошкоджено обʼєкти залізничної інфраструктури, зокрема, поранено 5 залізничників, також пошкоджено житлові будинки, автомобілі. 

За попередніми даними, ворог вдарив по селищу двома ракетами Іскандер-М.

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