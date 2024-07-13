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Завтра в Україні далі сильна спека, дощитиме на заході та у Житомирській області

Вдень прогнозують 35-39°, у більшості західних областей 29-34°.

Завтра в Україні далі сильна спека, дощитиме на заході та у Житомирській області
Фото: EPA/UPG

Завтра в Україні буде спекотно, короткочасні опади прогнозують для західних областей і Житомирської області.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Спекотна погода з температурою вночі 20-25°, в західних та східних областях 17-22°; вдень сильна спека 35-39°, у більшості західних областей 29-34°.

Без опадів, лише в західних та Житомирській областях вдень короткочасні дощі, місцями грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві 11 липня зафіксували три температурні рекорди. Мінімальна температура повітря в столиці виявилась найтеплішою для цього дня і не опускалася нижче за +21,7 °С. Це перевищило попередній рекорд 1938 року на 0,3 °С.

Максимальна температура повітря сягнула +34,2 °С - це на 0,5 °С вище за попередній рекордний показник, який зафіксували в 1885 році.

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