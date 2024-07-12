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У Києві вчора зафіксували три температурних рекорди

Максимальна температура повітря сягнула +34,2 °С.

У Києві вчора зафіксували три температурних рекорди
Собака охолоджується водою зі шланга
Фото: EPA/UPG

У Києві 11 липня зафіксували три температурних рекорди.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Мінімальна температура повітря в столиці виявилась найтеплішою для цього дня і не опускалася нижче за +21,7 °С. Це перевищило попередній рекорд 1938 року на 0,3 °С.

Максимальна температура повітря сягнула +34,2 °С - це на 0,5 °С вище за попередній рекордний показник, який зафіксували в 1885 році.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і становила +28,1 °С. Вона перевищила попередній рекордний показник 1922 року на 0,5°С, а кліматичну норму - на 7,2 °С.

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