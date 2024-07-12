Окупанти за добу завдали 406 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Цивільні жителі не постраждали.

230 артобстрілів завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, та Новопавлівки.

Чотири обстріли РСЗВ накрили Новоандріївку, Малинівку та Роботине.

Війська РФ завдали два авіаційні удари по Варварівці.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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