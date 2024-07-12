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Окупанти за добу завдали 406 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків.

Окупанти за добу завдали 406 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

Впродовж доби окупанти завдали 406 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Війська РФ завдали два авіаційні удари по Варварівці.

170 безпілотни ків різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Успенівку та Новоандріївку. 

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Чотири обстріли РСЗВ накрили Новоандріївку, Малинівку та Роботине. 

230 артобстрілів завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, та Новопавлівки.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Цивільні жителі не постраждали.

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