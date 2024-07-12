Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 556 650 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1030 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 556 650 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 556650 (+1030) осіб

танків ‒ 8191 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 15755 (+23)

артилерійських систем – 15158 (+48)

РСЗВ – 1119 (+0)

засоби ППО ‒ 888 (+2)

літаків – 361 (+0)

гелікоптерів – 326 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12035 (+26)

крилаті ракети ‒ 2397 (+5)

кораблі /катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20409 (+84)

спеціальна техніка ‒ 2543 (+8)

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за три місяці росіяни на східному напрямку втратили близько 82 тисячі військових.