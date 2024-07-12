Суд розбиратиметься, як ексглава одеського обласного ТЦК опинився на Сейшелах після нібито поранення на фронті
Суд розбиратиметься, як ексглава одеського обласного ТЦК опинився на Сейшелах після нібито поранення на фронті
Графіки відключення світла: у серпні стане легше
Графіки відключення світла: у серпні стане легше
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
Удар по “Охматдиту”: російський льотчик передав фото командирів і службові документи, – “Інфоспротив”
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Прем'єр Індії готовий підтримати "швидке відновлення миру" в Україні
Прем'єр Індії готовий підтримати "швидке відновлення миру" в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 556 650 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1030 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 556 650 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 556650 (+1030) осіб
  • танків ‒ 8191 (+9) 
  • бойових броньованих машин ‒ 15755 (+23) 
  • артилерійських систем – 15158 (+48) 
  • РСЗВ – 1119 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 888 (+2) 
  • літаків – 361 (+0) 
  • гелікоптерів – 326 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12035 (+26)
  • крилаті ракети ‒ 2397 (+5)
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20409 (+84) 
  • спеціальна техніка ‒ 2543 (+8)

Дані уточнюються. 

Як повідомлялося, за три місяці росіяни на східному напрямку втратили близько 82 тисячі військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies