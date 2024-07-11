Головне за четвер, 11 липня: бої на Покровському напрямку, новий пакет допомоги від США, комюніке саміту НАТО у Вашингтоні

Президент США Джозеф Байден оголосив новий пакет допомоги Україні.

Про це він сказав на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Перед цим Аssociated Press зазначало, що Київ отримає військову допомогу в розмірі $225 млн. У пакет мали включити додаткову систему протиповітряної оборони Patriot.

Президент США зазначив, що це вже восьмий пакет з моменту підписання закону про національну безпеку Штатів.

Також Байден сказав, що США працює із союзниками по НАТО, аби гарантувати отримання Україною вже цього літа винищувачів F-16.

Володимир Зеленський подякував американському колезі, його адміністрації і американцям за підтримку України.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16.00 11 липня росіяни не припиняють атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій вже зросла до 62.

Найбільше боєзіткнень фіксують на Покровському напрямку. Тут, а також на Харківському окупанти активно завдають авіаударів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 липня – в новині.

Лідери НАТО назвали Китай “ключовим фактором” війни Росії проти України та заявили, що поглиблення зв’язків з Москвою є причиною “глибокого занепокоєння”, що вважається найсерйознішим докором Пекіну з боку альянсу, пише The Guardian.

Підсумкове комюніке, схвалене 32 членами НАТО на саміті у Вашингтоні, також висвітлює занепокоєння щодо ядерного арсеналу Пекіна та його можливостей у космосі.

“Я вважаю, що повідомлення, надіслане НАТО з цього саміту, є дуже сильним і дуже чітким, і ми чітко визначаємо відповідальність Китаю, коли справа доходить до сприяння російській війні”, ‒ сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Лідери НАТО закликали Китай “припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку військових зусиль Росії”, додавши, що Пекін став широкомасштабним прихильником російської “оборонно-промислової бази”.

Докладніше – в новині.

Після злочинного удару по дитячій лікарні “Охмадит” у Києві 8 липня 2024 року на чат-бот ГУР МО України звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, аеродром базування “Енгельс”) — саме вона постійно обстрілює українські міста ракетами Х-101, повідомляє “Інформаційний спротив”.

За інформацією джерел “Інформаційного спротиву” в розвідці, російський військовий написав, що шокований ударом по дитячій лікарні і не розуміє, як і декілька його колег, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. Тому він вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

За словами джерел, навіть первинне вивчення отриманих матеріалів доводить їх неабияку важливість. Адже серед масиву інформації – документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин тощо. Але найбільшу цінність представляють грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Подробиці – в новині.

Росія планувала вбити гендиректора оборонного концерну Rheinmetall, однак цьому завадили США і Німеччина, повідомляє CNN.

За словами американських та західних чиновників, знайомих із цією справою, на початку цього року американська розвідка виявила, що російський уряд планував вбити Арміна Паппергера і передала дані німецьким колегам, які подбали про захист гендиректора.

Джерела видання зазначають - ця змова була однією із серії планів РФ щодо ліквідації керівників підприємств оборонної промисловості по всій Європі, які підтримували військові зусилля України. План щодо вбивства Паппергера, який підтримує нашу державу, був найбільш продуманим.

Паппергер був очевидною метою росіян: його компанія Rheinmetall є найбільшим та найуспішнішим німецьким виробником дуже важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали вирішальними для українців у протистоянні з РФ.

Позаяк компанія відкриває завод із виробництва бронетехніки на території України впродовж найближчих тижнів, це дуже турбує Росію.

Подробиці – в новині.

12 липня заходи обмеження споживання діятимуть упродовж всієї доби, повідомило Укренерго.

За інформацією компанії, із 16.00 по 23.00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно, а в решту годин - по три черги.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!