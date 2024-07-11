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СБУ: 15 років тюрми отримав проросійський "воєнкор" Сергій Лебедєв

Зрадник наразі переховується у тимчасово окупованому Донецьку.

СБУ: 15 років тюрми отримав проросійський "воєнкор" Сергій Лебедєв
Сергій Лебедєв

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна Сергію Лебедєву - співробітникові московського інформагентства "РИА Новости" на псевдо "Лохматий", котрий працює на ФСБ.

Як повідомила Служба безпеки України, судовий розгляд відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

Слідство встановило, що Лебедєв виконував завдання ФСБ за декількома напрямками. Зокрема, це збір розвідданих про Сили оборони та коригування повітряних атак Росії на цивільну інфраструктуру України.

Для цього засуджений залучав інформаторів, яких знаходив на своєму телеграм-каналі, а наведенням одного із користувачів скоригував удар російськими ракетами С-300 по багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року.

Також зловмисник залучив до співпраці жителя Закарпаття, який передавав локації військових підрозділів у прикордонному регіоні.

Одночасно Лебедєв брав активну участь у підготовці замовних сюжетів для кремлівських телеканалів, де поширював фейки про Сили оборони та ситуацію на фронті.

В СБУ додали, що строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання зрадника.

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