“Ведмежі обійми” Моді з Путіним роздратували команду Байдена, яка підтримує Київ, ‒ Bloomberg

Перший візит індійського лідера до Росії за п'ять років “дав поживу” американським політикам, які критикують тісніші зв'язки з урядом Моді.

“Обійми” прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді з Володимиром Путіним роздратували посадовців США, які зробили тісніші зв’язки з цією азійською країною наріжним каменем своєї зовнішньої політики, пише Bloomberg.

Чиновники президента Джо Байдена кажуть, що перший візит індійського лідера до Росії за п'ять років “дав поживу” групам усередині та за межами уряду США, які критикують тісніші зв'язки з урядом Моді. За Байдена США зобов'язалися співпрацювати з Індією в галузі таких технологій, як штучний інтелект, і взяли на себе зобов'язання щодо спільного виробництва чутливих оборонних технологій.

Під час візиту Моді обійняв Путіна “ведмежими обіймами” та назвав російського лідера “другом”. Поїздка привела до поглиблення цивільної ядерної співпраці між двома країнами, а також заяви про розширення дипломатичної присутності Індії в Росії.

Моді прибув до Москви після масованої атаки РФ на України, під час якої ворог вдарив по найбільшій дитячій лікарні “Охматдит” і унаслідок якої лише у столиці загинуло 33 особи. Адміністрація Байдена готувалася тоді прийняти саміт НАТО.

Індія є основним покупцем російської нафти та військової техніки. Давні стосунки Москви і Нью-Делі мають історичне коріння з часів холодної війни Сполучених Штатів і Радянського Союзу. Однак Моді змушений балансувати між Кремлем і Вашингтоном, шукаючи у США інвестиції та нові технології.

Індія частково виправдовує прихильність Моді до Путіна тим, що “приязність” може допомогти запобігти “занадто далекому потраплянню Росії в орбіту Китаю”. Відносини між Індією та Китаєм застрягли на найнижчій точці після того, як прикордонна суперечка переросла у насильство у 2020 році, хоча обидві сторони погодилися на переговори.