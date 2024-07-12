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Укрзалізниця додає жіночі купе ще на чотирьох рейcах

Квитки будуть доступні у застосунку з 13 липня. 

Укрзалізниця додає жіночі купе ще на чотирьох рейcах
Фото: Олександр Рудоманов

З 1 серпня Укрзалізниця додає жіночі купе ще на чотирьох рейсах далекого сполучення.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Так, жіночі купе додаються у потягах:

  • № 1/2 Харків - Івано-Франківськ. 
  • № 5/6 Запоріжжя - Ясіня;
  • ⁠№ 43/44 Черкаси - Івано-Франківськ;
  • ⁠№ 95/96 Київ - Рахів.

"Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку”, – зазначає голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

За вартістю жіночі купе не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі. 

Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 липня. Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Станом на сьогодні в Україні з жіночими купе вже курсують вісім потягів: 

  • №15/16 Харків – Ясіня;
  • №17/18 Харків – Ужгород;
  • №26/236 Одеса – Рахів;
  • ⁠№3/4 Запоріжжя – Ужгород;
  • ⁠№41/42 Дніпро – Трускавець;
  • ⁠№29/30 Київ – Ужгород;
  • №81/82 Київ – Ужгород;
  • ⁠№75/76 Київ – Кривий Ріг.

Як і чому в Україні запровадили жіночі купе

  • У 2020 році в поїзді №84 "Київ-Маріуполь" один з пасажирів напав на жінку з неповнолітньою дитиною. Він сильно побив її і намагався зґвалтувати. Правоохоронці з’ясували, що нападником був Віталій Рудзько, раніше тричі судимий. Чоловіка затримали, кваліфікувавши його дії за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу. У жовтні справу передали до суду. Пізніше з'ясувалося, що Рудзько нібито зайшов у вагон "зайцем" і самовільно зайняв вільне купе. Зловмисник помер у лікарні у квітні 2021 року.
  • Після цього випадку Укрзалізниця розпочала пілотний проєкт і почала продавати квитки в жіночі купе.  А з літа 2023 року "жіночі купе" функціонували вже в чотирьох пасажирських поїздах.  
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