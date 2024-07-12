Укрзалізниця додає жіночі купе ще на чотирьох рейcах

Квитки будуть доступні у застосунку з 13 липня.

З 1 серпня Укрзалізниця додає жіночі купе ще на чотирьох рейсах далекого сполучення.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Так, жіночі купе додаються у потягах:

№ 1/2 Харків - Івано-Франківськ.

№ 5/6 Запоріжжя - Ясіня;

⁠№ 43/44 Черкаси - Івано-Франківськ;

⁠№ 95/96 Київ - Рахів.

"Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку”, – зазначає голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

За вартістю жіночі купе не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі.

Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 липня. Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Станом на сьогодні в Україні з жіночими купе вже курсують вісім потягів:

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№26/236 Одеса – Рахів;

⁠№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

⁠№41/42 Дніпро – Трускавець;

⁠№29/30 Київ – Ужгород;

№81/82 Київ – Ужгород;

⁠№75/76 Київ – Кривий Ріг.

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