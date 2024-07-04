35 вокзалів Укрзалізниці мають статус пам’ятки архітектури. Три з них знищили росіяни

Залізничні вокзали, особливо в прифронтових регіонах, є ціллю ворога, який не рахується з можливими жертвами.

В Україні 35 залізничних вокзалів мають мають статус пам’ятки архітектури. На жаль, вже три історичні будівлі залізниці зруйновані ворогом.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Вокзальна залізнична архітектура – це особливий тип мистецтва, адже в ньому поєднуються риси певного архітектурного стилю та технологічна функціональність. Крім цього, кожен залізничний вокзал - це візитівка населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

Залізничний вокзал у Попасній, збудований наприкінці XIX століття, був повністю знищений у червні 2022 року.

Залізничний вокзал у Бахмуті, побудований на початку XX століття. Він пройшов реконструкцію у 2015 році, але з травня 2022 року вже не приймав пасажирів. Бої за місто у 2022 - на початку 2023 років майже повністю знищили його.

Вокзал у Костянтинівці був зруйнований російськими ракетами в ніч з 24 на 25 лютого 2024 року. Він тривалий час не приймав поїзди, але функціонував як пункт незламності.

"Залізничні вокзали, особливо в прифронтових регіонах, є ціллю ворога, який не рахується з можливими жертвами, а тим більше з мистецьким статусом. Тому у разі повітряної тривоги чи іншої небезпеки просимо виконувати прохання працівників вокзалів та інших уповноважених служб", - наголосили в УЗ.

Нагадаємо, у травні під час обстрілів Харківщини росіяни пошкодили дитячу залізницю.

⠀