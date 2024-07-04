Росія вдарила авіабомбами по Харкову, серед поранених - 8-річний хлопчик і немовля (оновлення)
Росія вдарила авіабомбами по Харкову, серед поранених - 8-річний хлопчик і немовля (оновлення)
Американські генерали закликали змінити стратегію війни - "інакше Україні не виграти"
Американські генерали закликали змінити стратегію війни - "інакше Україні не виграти"
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
На заході України викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували 35 людей
На заході України викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували 35 людей
ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території
ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
На Черкащині агентка ФСБ отримала довічне за держзраду
На Черкащині агентка ФСБ отримала довічне за держзраду
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Укренерго спростували фейки про "тотальний блекаут" і ​"зональні відключення" електроенергії для різних міст

Користувачів закликають брати інформацію з офіційних джерел.

В Укренерго спростували фейки про "тотальний блекаут" і ​"зональні відключення" електроенергії для різних міст
Фото: EPA/UPG

Розповсюджені у соціальних мережах попередження про те, що нібито в Україні із завтрашнього дня буде "тотальний блекаут", і країна переходить на "зональні відключення" - не відповідають дійсності. 

Про це повідомляє Укренерго

"Обережно, нова брехня і фейк. Цього разу - вигадані твердження про «зональні» відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень. Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм канали, на яких не буде правдивої інформації", - йдеться в повідомленні. 

Інформацію щодо вимушених відключень електроенергії закликають брати лише з офіційних джерел: сторінки Укренерго, Міненерго таобленерго.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies