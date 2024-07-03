Головне за середу, 3 липня: удар авіабомбами по Харкову, бої за Часів Яр, наслідки обстрілу Дніпра

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, новий пакет допомоги від США, графіки відключень на завтра. Яким запам’ятається 861-й день повномасштабної війни.

У середу, 3 липня, Росія атакувала Харків авіабомбами. Під обстріл потрапив Київський район.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, постраждав район житлової забудови.

Спершу було відомо про руйнування одного будинку і пошкодження іншого. З-під руїн рятувальники дістали одну дитину, крім того, під завалами опинилися ще одна.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за іншою адресою внаслідок влучання виникло загоряння трави. Наразі відомо про чотирьох потерпілих. "Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці", - додав керівник ОВА.

Станом на 20.13 кількість потерпілих зросла до 14 осіб. Серед них - немовля, якому два тижні.

Пошкоджені приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, будівля пошти, СТО, спортивна зала, заявили в облпрокуратурі.

Унаслідок ранкового російського обстрілу Дніпра, за уточненою інформацією, постраждали 53 людини. Четверо з них – у важкому стані, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Дніпрі, за уточненою інформацією, вже 53 постраждалих. Четверо з них – у важкому стані. Доки обласний центр ліквідує наслідки масованої атаки, агресор продовжує гатити по Нікопольщині", — написав очільник військової адміністрації.

Ситуація в районі Часового Яру на Донеччині критично важка. Бої з окупантами точаться на межі каналу Сіверський Донець — Донбас, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

"Інтенсивність ворожих обстрілів не знизилась, росіяни продовжують атакувати силами колишніх увʼязнених з підрозділів «шторм-V», десантників та спецпризначенців. За минулу добу було зафіксовано 257 мінометних і артилерійських обстрілів", - зазначили в ОСУВ.

"Армія ворога артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе, ланцетами прикриває проведення своїх штурмових дій. Минулої доби на напрямку було проведено 51 ворожий штурм, 9 з яких на Часів Яр", - додали в ОСУВ.

У Полтавській області бійці ППО збили російську ракету. Уламки ракети впали на будівлі школи і дитячого садочка, загинула людина.

За інформацією очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, унаслідок падіння уламків російської ракети, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані.

Поліцейські прибули на лінію фронту, щоб врятувати жінку з інсультом та її чоловіка. У цей момент ворожий снаряд потрапив у кабіну авто, поранивши двох парамедиків. Подружжя залишилося неушкоджене, йдеться у повідомленні МВС України.

"Спалах, ударна хвиля, шквал осколків. Нам пощастило, що в нашій броньованій машині не заклинило двері – інакше ми б згоріли", – згадує парамедик Руслан Губанов.

З початку повномасштабного вторгнення Руслан Губанов вже врятував понад 160 людей. Обидва парамедики зараз проходять лікування.

За інформацією МВС, в Торецькій громаді триває евакуація жителів. Уже евакуйовано 711 осіб.

Адміністрація Джо Байдена оголосила про нову додаткову безпекову допомогу Україні.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Нова допомога Україні у розмірі 150 млн доларів надаватиметься за рахунок пакету президентських розширень (PDA).

Що входить до пакету – в новині.

У четвер, 4 липня, графіки стабілізаційних відключень світла застосовуватимуть впродовж усієї доби, повідомляє пресслужба ДТЕК.

"4 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — йдеться у повідомленні.

За уточненням "Укренерго", 4 липня, з 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин — три черги. До слова, в соцмережах жваво обговорюють, що таке "черги графіків відключень", адже зрозумілих пояснень з цього приводу "Укренерго" не надавало.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!