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Україна обміняла щонайменше чотирьох священників УПЦ МП, - рух ЧЕСНО

Водночас правоохоронці відкрили близько 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП.

Україна обміняла щонайменше чотирьох священників УПЦ МП, - рух ЧЕСНО
Ілюстративне фото
Фото: Донецька обласна прокуратура

З початку повномасштабного вторгнення Україна обміняла щонайменше чотирьох священників УПЦ МП на полонених.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО.

Офіційних даних про це немає, проте є інформація про обмін з відкритих джерел. Водночас правоохоронці відкрили близько 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), а також 16 щодо митрополитів. Серед злочинів - 20 фактів держзради та колабораціонізму. 26 повідомили про підозру, а ще 19 отримали судові вироки.

У червні очільника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) Іонофана Анатолія Єлецьких обміняли на кількох українських полонених. До того він відмовлявся від обміну. За інформацією ЗМІ, патріарх Російської православної церкви Кирил Гундяєва надіслав офіційне звернення на його обмін.

Аналогічно настоятеля Георгіївського храму УПЦ (МП) міста Ямпіль Сумської області Миколу Закройця звільнили від покарання через рішення суду про його передачу для обміну як військовополоненого. Також обміняли настоятеля храму Святителя Іоанна Милостивого Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП) Олександра Лунєгова, якого засудили за виправдання збройної агресії РФ.

Такі обміни відбуваються не вперше. У 2023 році обміняли засудженого за держзраду настоятеля Лисичанського Свято-Тихвінського храму УПЦ МП Андрія Павленка на 28 українських військовослужбовців. 

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