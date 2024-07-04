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У ЗСУ 14 неукомплектованих бригад. Вони досі не отримали зброю, проголосовану Конгресом США, – Зеленський

Глава держави каже, що допомога від США йде повільно.

У ЗСУ 14 неукомплектованих бригад. Вони досі не отримали зброю, проголосовану Конгресом США, – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що у Збройних силах наразі 14 бригад, які готують до контрнаступу, але вони все ще не укомплектовані, оскільки американська зброя, проголосована у квітні Конгресом США, досі не прийшла на фронт.

"У нас є бажання (контрнаступу, – ред.), а інструменти не прийшли, як то кажуть. Тобто у нас стоять бригади без зброї, у нас стоять резерви, у нас стоїть 14 неукомплектованих бригад, у яких немає відповідної зброї. Зброї, за яку вже голосували, про яку говорили. Пакети мають приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно", – сказав Зеленський.

Глава держави також відповів на питання, чи достатньо зараз особового складу в Силах оборони. 

"Солдати завжди кажуть, що недостатньо. Цивільні завжди кажуть, що вже у нас багато людей в армії, і необхідно платити зарплату, і складно платити податки, і навіть зібрати стільки грошей на армію. Але станом на сьогодні ситуація значно краща, ніж була в попередні три місяці", – зазначив президент.

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